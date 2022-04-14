Головний прокурор суду в Гаазі: Намагатимуся встановити контакт з Росією

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що намагатиметься встановити контакт з Росією, і що розслідування військових злочинів РФ в Україні буде об'єктивним та неупередженим.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Хана на спільному з генпрокурором Іриною Венедиктовою брифінгу у Києві 14 квітня

Пряма мова Хана: "Я намагатимуся встановити контакт із РФ… продовжуватиму тісне співробітництво з українськими правоохоронними органами… Буду намагатися втретє достукатися до РФ… Але, як уже сказав, першою жертвою війни стала правда".

Деталі: Прокурор МКС нагадав, що він особисто побував у Бучі та Бородянці Київської області, де зафіксовано масові злочини російських окупантів, там же була й команда експертів, і зараз необхідно "зробити все можливе, щоб були правосуддя та відповідальність".

"Усі сторони конфлікту повинні дотримуватися норм Римського статуту. Ми маємо всі підстави вважати, що на території України були скоєні злочини, які підлягають юрисдикції МКС.

Рано говорити про докази, докази будуть говорити самі за себе... Ми приймемо всі докази і перевірятимемо їх", – підсумував Хан.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ