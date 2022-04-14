Главный прокурор суда в Гааге: Буду пытаться установить контакт с Россией

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что будет пытаться установить контакт с Россией, и что расследование военных преступлений РФ в Украине будет объективным и беспристрастным.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление Хана на совместном с генпрокурором Ириной Венедиктовой брифинге в Киеве 14 апреля

Прямая речь Хана: "Я буду пытаться установить контакт с РФ… буду продолжать тесное сотрудничество с украинскими правоохранительными органами… Буду пытаться в третий раз достучаться до РФ.… Но, как уже сказал, первой жертвой войны стала правда".

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Детали: Прокурор МУС напомнил, что он лично был в Буче и Бородянке Киевской области, где зафиксированы массовые преступления российских оккупантов, там же была и команда экспертов, и сейчас необходимо "сделать все возможное, чтобы были правосудие и ответственность".

"Все стороны конфликта должны соблюдать нормы Римского статута. У нас есть все основания считать, что на территории Украины были совершены преступления, которые подлежат юрисдикции МУС.

Рано говорить о доказательствах, доказательства будут говорить сами за себя… Мы примем все доказательства и будем их проверять", – подытожил Хан.

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