В Україну прибули французькі жандарми: розслідуватимуть злочини Росії

11 квітня до України прибув загін технічних та наукових жандармів із Франції – вони займатимуться розслідуванням воєнних злочинів російських окупантів у Київській області.

Джерело: посол Франції в Україні Етьєн де Понсен у Twitter



Пряма мова Понсена: " З гордістю вітаємо у Львові загін технічних та наукових жандармів, які прибули на допомогу своїм українським побратимам у розслідуванні військових злочинів, скоєних навколо Києва. Франція – перша, хто надає таку допомогу".

Деталі: Посол також виклав фото групи жандармів і додав, що вже 12 квітня вони будуть на роботі на Київщині.

Реклама:

Читайте також: Як знайти родичів із Бучі та інших міст, що постраждали від росіян: поради

"Ми мололи пшеницю на кавомолці, щоб нічого не брати в росіян". Як жителі Київщини жили в окупації

Почали розстрілювати, коли зрозуміли, що Київ їм не взяти – мер Бучі Анатолій Федорук

ВІДЕО ДНЯ

Сафарі на людей: 5 історій тих, хто вижив в Ірпені та Бучі

Передісторія: