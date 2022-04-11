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В Україну прибули французькі жандарми: розслідуватимуть злочини Росії

Ірина БалачукПонеділок, 11 квітня 2022, 11:45
В Україну прибули французькі жандарми: розслідуватимуть злочини Росії
Французькі жандарми. Фото з Twitter Etienne de Poncins

11 квітня до України прибув загін технічних та наукових жандармів із Франції – вони займатимуться розслідуванням воєнних злочинів російських окупантів у Київській області.

Джерело: посол Франції в Україні Етьєн де Понсен у Twitter

Пряма мова Понсена: " З гордістю вітаємо у Львові загін технічних та наукових жандармів, які прибули на допомогу своїм українським побратимам у розслідуванні військових злочинів, скоєних навколо Києва. Франція – перша, хто надає таку допомогу".

Деталі: Посол також виклав фото групи жандармів і додав, що вже 12 квітня вони будуть на роботі на Київщині.

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Теми: Київська областьвійнаФранціяРосія
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