В Україну прибули французькі жандарми: розслідуватимуть злочини Росії
11 квітня до України прибув загін технічних та наукових жандармів із Франції – вони займатимуться розслідуванням воєнних злочинів російських окупантів у Київській області.
Джерело: посол Франції в Україні Етьєн де Понсен у Twitter
Пряма мова Понсена: " З гордістю вітаємо у Львові загін технічних та наукових жандармів, які прибули на допомогу своїм українським побратимам у розслідуванні військових злочинів, скоєних навколо Києва. Франція – перша, хто надає таку допомогу".
Деталі: Посол також виклав фото групи жандармів і додав, що вже 12 квітня вони будуть на роботі на Київщині.
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Передісторія:
- 2 квітня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнили від російських окупантів.
- Керівник гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба заявив, що на розмінування Київщини знадобиться не менше 10 днів.
- За даними Офісу Генерального прокурора, українські правоохоронці підтвердили загибель 1222 мешканців Київщини від рук російських окупантів.