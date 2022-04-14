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95% будівель у Маріуполі зруйновані – Зеленський

Ірина БалачукЧетвер, 14 квітня 2022, 23:09
Знищений російськими окупантами будинок у Маріуполі. Фото з Telegram Маріупольської міської ради

Російські окупанти зруйнували у Маріуполі 95% будівель, а багатьох жителів депортували до Росії.

Джерело: президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС

Пряма мова Зеленського: "95% усіх будівель, 95% зруйновано у Маріуполі! Це одне з найбільших міст не лише в Україні, а й у Європі. 500 тисяч мешканців. 500 тисяч людей!

Скільки з них убито – ніхто не знає. Ніхто не знає, скільки людей лишилося".

Деталі: Президент нагадав, що з Маріуполя змогли евакуювати вже "десятки, сотні тисяч людей", але при цьому українці розуміють, що "у Маріуполі, можливо, загинули десятки тисяч людей".

Він також додав, що Україна нічого не знає про долю людей, які пішли у бік окупованої території та потім були вивезені у бік Росії.

За інформацією Зеленського, йдеться про десятки тисяч людей – їм змінювали документи, деяким давали російські паспорти, завозили до російської глибинки, когось до таборів, когось – до інших місць.

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Теми: ЗеленськийМаріупольвійна
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