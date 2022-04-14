"Азов" вважає, що деблокада Маріуполя – можлива

Скриншот з відео "Азова" у Telegram. На скриншоті – момент знищення полком "Азов" танків окупантів

У полку "Азов" вважають, що деблокада Маріуполя є можливою, і чекають відповідних рішучих дій від військово-політичного керівництва країни.

Джерело: заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар у коментарі "Радіо Свобода"

Пряма мова Паламаря: "Ми маємо надію, ми боремося з оптимізмом та чекаємо рішучих дій нашого військово-політичного керівництва щодо деблокади міста, щодо перемоги у цій війні. Ми вважаємо, що це (деблокада – ред.) можливо".

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Деталі: Він зауважив, що ніхто з експертів та аналітиків не думав, що група оборонців Маріуполя буде так довго триматися, але вони тримаються.

Паламар підкреслив, що в захисників Маріуполя вистачає духу для того, щоб захищати місто, "скільки потрібно".

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