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"Азов" вважає, що деблокада Маріуполя – можлива

Ірина БалачукЧетвер, 14 квітня 2022, 19:39
Азов вважає, що деблокада Маріуполя – можлива
Скриншот з відео "Азова" у Telegram. На скриншоті – момент знищення полком "Азов" танків окупантів

У полку "Азов" вважають, що деблокада Маріуполя є можливою, і чекають відповідних рішучих дій від військово-політичного керівництва країни.

Джерело: заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар у коментарі "Радіо Свобода" 

Пряма мова Паламаря: "Ми маємо надію, ми боремося з оптимізмом та чекаємо рішучих дій нашого військово-політичного керівництва щодо деблокади міста, щодо перемоги у цій війні. Ми вважаємо, що це (деблокада – ред.) можливо".

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Деталі: Він зауважив, що ніхто з експертів та аналітиків не думав, що група оборонців Маріуполя буде так довго триматися, але вони тримаються.

Паламар підкреслив, що в захисників Маріуполя вистачає духу для того, щоб захищати місто, "скільки потрібно".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Загін спеціального призначення "Азов" є одним з підрозділів, які захищають Маріуполь.
  • Маріуполь із 1 березня заблокований російськими військами, які створили в місті гуманітарну катастрофу і чинять геноцид. Поки що деблокувати Маріуполь не вдається, надати бійцям допомогу складно. 
  • 11 квітня 36-та окрема бригада морської піхоти, яка бере участь в обороні Маріуполя, заявила, що 11 квітня може відбутися останній бій, оскількми у них закінчуються боєприпаси, а українське військове командування не зв’язується з бійцями.
  • Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний запевнив, що зв’язок командування з силами оборони в Маріуполі є, а деталі оборонної операції не повинні бути предметом громадського обговорення.
  • Ввечері 11 квітня російські окупанти скинули на Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження. Як повідомив лідер "Азова" Андрій білецький, армія РФ застосувала хімічну зброю над заводом "Азовсталь", який утримують бійці полку "Азов".
  • 12 квітня радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що президент і керівництво ЗСУ шукають можливість допомогти українським воїнам у Маріуполі, але не можуть озвучувати свої плани публічно.
  • 13 квітня лідери "Азова" і 36-ї ОБрМП записали спільне відозвернення з заблокованого росіянами Маріуполя і підтвердили, що їм вдалося об'єднати зусилля для захисту міста.

Теми: Маріупольвійна
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