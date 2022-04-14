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95% зданий в Мариуполе разрушены – Зеленский

Ирина БалачукЧетверг, 14 апреля 2022, 23:09
Уничтоженный российскими оккупантами дом в Мариуполе. Фото из Telegram Мариупольского городского совета

Российские оккупанты разрушили в Мариуполе 95% зданий, а многих жителей депортировали в Россию.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в интервью ВВС    

Прямая речь Зеленского: "95% всех зданий, 95% разрушено в Мариуполе! Это один из самых больших городов не только в Украине, но и в Европе. 500 тысяч жителей. 500 тысяч человек!

Сколько из них убито – никто не знает. Никто не знает, сколько людей осталось".

Детали: Президент напомнил, что из Мариуполя смогли эвакуировать уже "десятки, сотни тысяч людей", но при этом украинцы понимают, что "в Мариуполе, возможно, погибли десятки тысяч людей".

Он также добавил, что Украина ничего не знает о судьбе людей, которые пошли в сторону оккупированной территории и потом были вывезены в сторону России.

По информации Зеленского, речь идет о десятках тысяч людей – им меняли документы, некоторым давали российские паспорта, завозили в российскую глубинку, кого-то в лагеря, кого-то – в другие места.

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Темы: ЗеленскийМариупольвойна
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