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Зведення штабу: ворог безуспішно намагається захопити Попасну і Рубіжне

Ольга Глущенко П'ятниця, 15 квітня 2022, 06:41
Зведення штабу: ворог безуспішно намагається захопити Попасну і Рубіжне
фото: Генштаб

На Луганщині російські військові проводять безуспішні спроби захопити населені пункти Попасна і Рубіжне.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі населених пунктів України".

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Деталі: На Волинському та Поліському напрямках окремі підрозділи збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без змін.

На Південнобузькому напрямку противник намагається провести фортифікаційне обладнання позицій, поповнює запаси озброєння та військової техніки, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Веде розвідку із залученням безпілотних літальних апаратів.

ВІДЕО ДНЯ

На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля ворог зосереджує на спробах захоплення населених пунктів Попасна і Рубіжне. Успіху не має.

Так, на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено чотири танки, шість бронетранспортерів, чотири бойових машини піхоти, а також одну артилерійську систему противника.

Теми: Збройні силивійна
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