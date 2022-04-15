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Сводка штаба: враг безуспешно пытается захватить Попасную и Рубежное

Ольга ГлущенкоПятница, 15 апреля 2022, 06:41
Сводка штаба: враг безуспешно пытается захватить Попасную и Рубежное
фото: Генштаб

В Луганской области российские военные проводят безуспешные попытки захватить населенные пункты Попасная и Рубежное.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре населенных пунктов Украины".

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Детали: На Волынском и Полесском направлениях отдельные вооруженные силы Республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском и Слобожанском направлениях обстановка без изменений.

На Южнобужском направлении противник пытается провести фортификационное оборудование позиций, пополняет запасы вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Разведка с привлечением беспилотных летательных аппаратов.

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На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия враг сосредотачивается на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное. Успеха не имеет.

Так, на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены четыре танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевых машины пехоты, а также одна артиллерийская система противника.

Темы: Вооруженные силывойна
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