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Наскільки зруйновані міста Київщини, Чернігів і Маріуполь: дані з супутників

Олена РощінаП'ятниця, 15 квітня 2022, 09:36

Супутниковий центр ООН UNOSAT показує рівень руйнувань українських міст впродовж війни за знімками з космосу, це попередні дані.

Джерело: Інститут підготовки й досліджень ООН

Деталі: Відповідно до супутникових знімків, у Київській області найбільше зруйновано село Горенка (Бучанський район області): там пошкодження спостерігаються на 77% території.

Ірпінь постраждав на 71%

Гостомель – на 58%.

У Бучі руйнування оцінюються у 26%.

Захід Києва постраждав на 1,4%.

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У Чернігові, за оцінкою з космосу, зазнали руйнувань 21% об'єктів. Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко після відступу росіян від міста оцінював руйнування у 70%

У Маріуполі станом на 3 квітня руйнування оцінювалися у 22%, відповідно до супутникових знімків. Влада міста ще в березні оцінювала руйнування у 80-90%.

Є також первинні й, вочевидь, застарілі дані щодо руйнувань у Харкові (4% півночі міста станом на 23 березня), Сумах (0,4:% станом на 22 березня), окупованому росіянами Донецьку (0,17% станом на 26 березня).

Харків і Маріуполь продовжують зазнавати постійних обстрілів. 

На сайті інституту зараз немає даних щодо руйнувань в інших містах України. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нагадаємо: 24 лютого почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, під окупацією російської армії опинилися території півдня, сходу та півночі. На початку квітня північні регіони були деокуповані, російські війська зосередилися на боях за Донбас.

Теми: війнаКиївська областьЧернігівМаріуполь
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