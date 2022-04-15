Насколько разрушены города Киевщины, Чернигов и Мариуполь: данные со спутников

Спутниковый центр ООН UNOSAT показывает уровень разрушений украинских городов во время войны по снимкам из космоса, это предварительные данные.

Источник: Институт подготовки и исследований ООН

Детали: Согласно спутниковым снимкам, в Киевской области больше всего разрушено село Горенка (Бучанский район области): там повреждения наблюдаются на 77% территории.

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Ирпень пострадал на 71%

Гостомель – на 58%.

В Буче разрушения оцениваются в 26%.

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Запад Киева пострадал на 1,4%.

В Чернигове, по оценке из космоса, потерпели разрушения 21% объектов. Городской глава Чернигова Владислав Атрошенко после отступления россиян из города оценивал разрушения в 70%.

В Мариуполе по состоянию на 3 апреля разрушения оценивались в 22%, согласно спутниковым снимкам. Власти города еще в марте оценивали разрушение в 80-90%.

Есть также первичные и, по всей видимости, устаревшие данные по разрушениям в Харькове (4% на севере по состоянию на 23 марта), Сумам (0,4:% по состоянию на 22 марта), оккупированному россиянами Донецку (0,17% по состоянию на 26 марта).

Харьков и Мариуполь продолжают подвергаться постоянным обстрелам.

На сайте института сейчас нет данных относительно разрушений в других городах Украины.

Напомним: 24 февраля началось полномасштабное вторжение России в Украину, под оккупацией российской армии оказались территории юга, востока и севера. В начале апреля северные регионы были деоккупированы, российские войска сосредоточились на боях за Донбасс.