Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Насколько разрушены города Киевщины, Чернигов и Мариуполь: данные со спутников

Елена РощинаПятница, 15 апреля 2022, 09:36

Спутниковый центр ООН UNOSAT показывает уровень разрушений украинских городов во время войны по снимкам из космоса, это предварительные данные.

Источник: Институт подготовки и исследований ООН

Детали: Согласно спутниковым снимкам, в Киевской области больше всего разрушено село Горенка (Бучанский район области): там повреждения наблюдаются на 77% территории.

Ирпень пострадал на 71%

Гостомель – на 58%.

В Буче разрушения оцениваются в 26%.

Запад Киева пострадал на 1,4%.

ВИДЕО ДНЯ

В Чернигове, по оценке из космоса, потерпели разрушения 21% объектов. Городской глава Чернигова Владислав Атрошенко после отступления россиян из города оценивал разрушения в 70%.

В Мариуполе по состоянию на 3 апреля разрушения оценивались в 22%, согласно спутниковым снимкам. Власти города еще в марте оценивали разрушение в 80-90%.

Есть также первичные и, по всей видимости, устаревшие данные по разрушениям в Харькове (4% на севере по состоянию на 23 марта), Сумам (0,4:% по состоянию на 22 марта), оккупированному россиянами Донецку (0,17% по состоянию на 26 марта).

Харьков и Мариуполь продолжают подвергаться постоянным обстрелам.

На сайте института сейчас нет данных относительно разрушений в других городах Украины.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомним: 24 февраля началось полномасштабное вторжение России в Украину, под оккупацией российской армии оказались территории юга, востока и севера. В начале апреля северные регионы были деоккупированы, российские войска сосредоточились на боях за Донбасс.

Темы: войнаКиевская областьЧерниговМариуполь
Главное сегодня

Абрамович снова наведался в Киев, чтобы попытаться возобновить переговоры Украины и РФ – СМИ

Депортация: россияне насильно вывозят людей из Изюма в РФ

ВИДЕОМарченко обратилась к своему куму: не верю в справедливый суд, где участвует Медведчук

Суд арестовал Медведчука без права залога

Мирный договор с Россией может состоять из двух документов – Зеленский

видеоУничтожение защитников Мариуполя может поставить точку в переговорах – Зеленский

Все новости...
война
Украинцев просят не игнорировать воздушные тревоги, потому что РФ из последних сил хочет атаковать
Ужгород тотально дерусифицируют
Законотворческая спецоперация госдумы рф
Последние новости
23:04
фотоНа защите истории: как львовяне уберегают от обстрелов Христа, а харьковчане – Шевченко
23:00
В Харьковской области власти призывают эвакуироваться население в Изюмском направлении
22:56
Украина может заблокировать переводы в РФ и Беларусь на 200 миллиардов
22:45
Россия использует депортированных из Украины детей для пропаганды и фейков – СНБО
22:40
видеоКак переселенцам получить государственную поддержку
22:21
Угрозы России не повлияют на решение Финляндии о вступлении в НАТО – МИД страны
22:17
Абрамович снова наведался в Киев, чтобы попытаться возобновить переговоры Украины и РФ – СМИ
22:11
Германия ввела безразрешительный режим для украинских перевозчиков
22:09
фотоХерсонщина: 28 ОМБр уничтожила группу россиян вместе с их техникой
21:55
В Сумской области нашли остатки химического оружия, которое оставили россияне
Все новости...