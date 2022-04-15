У Маріуполі окупанти почали ексгумацію тіл цивільних і не дозволяють ховати померлих

За даними жителів Маріуполя, російські окупанти почали ексгумацію тіл похованих у дворах житлових будинків цивільних людей.

Джерело: Маріупольська міськрада у Telegram

Деталі: Про новий рівень "зачисток" повідомили маріупольці, які ще знаходяться у заблокованому місті.

Більш того, окупанти забороняють поховання вбитих ними ж людей. У кожному дворі поставили свого наглядача, який не дає можливості маріупольцям віддати землі своїх померлих рідних або знайомих. Навіщо проводиться ексгумація та куди потім будуть направлені тіла, - невідомо.

Враховуючи, що українська розвідка зафіксувала у Маріуполі 13 мобільних крематоріїв, можливо допустити, що російські окупаційні війська намагаються всіма способами замісти сліди своїх воєнних злочинів у нашому місті, зазначає міськрада.

Дослівно: "Але в них нічого не вийде, весь світ вже фіксує чисельні злочини російської армії у Маріуполі. Кожен злочинець понесе покарання!".

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