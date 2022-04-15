У Маріуполі окупанти почали ексгумацію тіл цивільних і не дозволяють ховати померлих
За даними жителів Маріуполя, російські окупанти почали ексгумацію тіл похованих у дворах житлових будинків цивільних людей.
Джерело: Маріупольська міськрада у Telegram
Деталі: Про новий рівень "зачисток" повідомили маріупольці, які ще знаходяться у заблокованому місті.
Більш того, окупанти забороняють поховання вбитих ними ж людей. У кожному дворі поставили свого наглядача, який не дає можливості маріупольцям віддати землі своїх померлих рідних або знайомих. Навіщо проводиться ексгумація та куди потім будуть направлені тіла, - невідомо.
Враховуючи, що українська розвідка зафіксувала у Маріуполі 13 мобільних крематоріїв, можливо допустити, що російські окупаційні війська намагаються всіма способами замісти сліди своїх воєнних злочинів у нашому місті, зазначає міськрада.
Дослівно: "Але в них нічого не вийде, весь світ вже фіксує чисельні злочини російської армії у Маріуполі. Кожен злочинець понесе покарання!".
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Передісторія:
- Маріуполь із 1 березня заблокований російськими військами, які створили в місті гуманітарну катастрофу і чинять геноцид. Поки що деблокувати місто не вдається і надати українським захисникам допомогу складно. Попри це місто героїчно захищають "азовці", морпіхи, прикордонники та інші учасники Сил оборони України.
- Згідно з даними розвідки, у Маріуполі зафіксовано перебування 13 мобільних крематоріїв для зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців.