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У Маріуполі окупанти почали ексгумацію тіл цивільних і не дозволяють ховати померлих

Валентина РоманенкоП'ятниця, 15 квітня 2022, 10:26
У Маріуполі окупанти почали ексгумацію тіл цивільних і не дозволяють ховати померлих

За даними жителів Маріуполя, російські окупанти почали ексгумацію тіл похованих у дворах житлових будинків цивільних людей.

Джерело: Маріупольська міськрада у Telegram

Деталі: Про новий рівень "зачисток" повідомили маріупольці, які ще знаходяться у заблокованому місті.

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Більш того, окупанти забороняють поховання вбитих ними ж людей. У кожному дворі поставили свого наглядача, який не дає можливості маріупольцям віддати землі своїх померлих рідних або знайомих. Навіщо проводиться ексгумація та куди потім будуть направлені тіла, - невідомо.

Враховуючи, що українська розвідка зафіксувала у Маріуполі 13 мобільних крематоріїв, можливо допустити, що російські окупаційні війська намагаються всіма способами замісти сліди своїх воєнних злочинів у нашому місті, зазначає міськрада.

Дослівно: "Але в них нічого не вийде, весь світ вже фіксує чисельні злочини російської армії у Маріуполі. Кожен злочинець понесе покарання!".

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Передісторія:

  • Маріуполь із 1 березня заблокований російськими військами, які створили в місті гуманітарну катастрофу і чинять геноцид. Поки що деблокувати місто не вдається і надати українським захисникам допомогу складно. Попри це місто героїчно захищають "азовці", морпіхи, прикордонники та інші учасники Сил оборони України.
  • Згідно з даними розвідки, у Маріуполі зафіксовано перебування 13 мобільних крематоріїв для зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців.

Теми: Маріупольвійна
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