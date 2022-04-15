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В Мариуполе оккупанты начали эксгумацию тел гражданских и не разрешают хоронить умерших

Валентина РоманенкоПятница, 15 апреля 2022, 10:26

По данным жителей Мариуполя, российские оккупанты начали эксгумацию тел погребенных во дворах жилых домов гражданских людей.

Источник: Мариупольский горсовет в Telegram

Детали: О новом уровне "зачисток" сообщили мариупольцы, еще находящиеся в заблокированном городе.

Более того, оккупанты запрещают захоронение убитых ими же людей. В каждом дворе поставили своего смотрителя, который не дает возможности мариупольцам предать земле своих умерших родных или знакомых. Зачем проводится эксгумация и куда будут направлены тела, - неизвестно.

Учитывая, что украинская разведка зафиксировала в Мариуполе 13 мобильных крематориев, можно допустить, что российские оккупационные войска пытаются всеми способами замести следы своих военных преступлений в нашем городе, отмечает горсовет.

Дословно: "Но у них ничего не выйдет, весь мир уже фиксирует многочисленные преступления российской армии в Мариуполе. Каждый преступник понесет наказание!".

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Предыстория:

  • Мариуполь с 1 марта заблокирован российскими войсками, создавшими в городе гуманитарную катастрофу и совершающими геноцид. Пока деблокировать город не удается и оказать украинским защитникам помощь сложно. Несмотря на это, город героически защищают "азовцы", морпехи, пограничники и другие участники Сил обороны Украины.
  • Согласно данным разведки, в Мариуполе зафиксировано пребывание 13-ти мобильных крематориев для зачистки улиц от тел погибших гражданских жителей.

Темы: Мариупольвойна
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