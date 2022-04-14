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Росіяни перетворюють Маріуполь на гетто для українців за калькою нацистів - радник мера

Валентина РоманенкоЧетвер, 14 квітня 2022, 11:28
багатостраждальний Маріуполь, який росіяни «стирають з лиця землі»

У Маріуполі російські окупанти спонукають мирних жителів вдягати білу стрічку, яка є ворожим символом - хочуть зробити людей "приманкою" для українських снайперів.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "Небезпека для мешканців. Окупанти спонукають маріупольців вдягати білу стрічку, як позначку "свій". Фактично, таким чином росіяни ще раз використовують цивільне населення для "приманки" для снайперів та воїнів нашого війська. Оскільки саме така позначка використовується російською армією і може бути помилково прийнята нашими за реального ворога. Цинізм у всьому.

Стала поступати інформація про запровадження окупантами окремих пропусків - дозволів на пересування містом. Уточнюємо, але в купі зі спец позначками "свій" все це нагадує реальну сегрегацію та перетворення Маріуполя на реальне гетто для українців за калькою нацистів у Львові та Польші. Вже навіть не дивує".

Деталі: Також Андрющенко розповів деталі про найнебезпечніші ділянки заблокованого міста.

За його словами, у Лівобережному районі від парку "Веселка" починається зона небезпеки. В районі площі Перемоги та бульвару Меотиди - зона прямих бойових зіткнень, до того ж працюють снайпери.

Приморський район в районі порту залишається найгарячішою зоною боїв. Від пляжу Пісчаний до Стрілки - йдуть обстріли реактивною артилерією та бомбардування з літаків.

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Центральний район безпечний лише в зоні 23-17 мікрорайонів, все інше зона перманентних вуличних боїв. Мешканців просять утриматись від в’їзду та від пересування у вказаних зонах (повідомляйте близьким).

Андрющенко наголошує, що вихід/виїзд з міста фактично неможливий. Поодинокі випадки випуску з міста лише за умови розміщення у Мангушському та Нікольському районах з наступною фільтрацією.

Фільтрація займає часу до нескінченності, що ще раз підтверджує наші побоювання в намаганні росіян зупинити евакуацію на контрольовану Україною територію, наголошує радник мера.

На площі Перемоги та бульварі Меотиди тривають бої, які навіть не дозволяють окупантам провести "зачистку" від мертвих тіл вбитих маріупольців.

Пряма мова: "Жахлива картина. Саме тут в цьому році мав бути побудований новий за ідеологією розважальний центр "Мультиплекс" на правах муніципального партнерства. Русскій мір свої корегування. Після перемоги - все одно збудуємо".

Передісторія:

  • Маріуполь із 1 березня заблокований російськими військами, які створили в місті гуманітарну катастрофу і чинять геноцид. Поки що деблокувати місто не вдається і надати українським захисникам допомогу складно. Попри це місто героїчно захищають "азовці", морпіхи, прикордонники та інші учасники Сил оборони України.
  • Згідно з даними розвідки, у Маріуполі зафіксовано перебування 13 мобільних крематоріїв для зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців.
  • 13 квітня лідери "Азова" і 36-ї ОБрМП записали спільне відозвернення з заблокованого росіянами Маріуполя і підтвердили, що їм вдалося об'єднати зусилля із захисту міста.

Теми: Маріупольвійна
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