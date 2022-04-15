Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол Польщі потролив РФ через заяви про вбивство "польських найманців"

"Європейська правда"П'ятниця, 15 квітня 2022, 12:33

Посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький прокоментував заяви РФ про нібито знищення "30 польських найманців".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Росія також каже, що на Чорному морі був шторм", - написав він у Twitter, поширивши повідомлення AFP з заявами Росії, що в Україні вбили до 30 "польських найманців".

Зокрема, Міністерство оборони Росії заявило, що ракетні війська стратегічного призначення "знищили до 30 польських найманців" під час удару по селу Ізюмське неподалік від Харкова.

Посол зробив іронічний натяк на попередні заяви Міноборони РФ щодо затоплення крейсера "Москва" - у відомстві заявили, що крейсер затонув під час буксировки у шторм.

Нагадаємо, ввечері 13 квітня стало відомо, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" вразили ракетний крейсер "Москва" Чорноморського флоту РФ. Після цього крейсер з 16-ма крилатими ракетами було виведено з ладу.

Зранку 14 квітня в російському Міноборони визнали, що на палубі флагмана ЧФ РФ сталася пожежа, але скинули все на випадкову детонацію боєприпасів. Те, що корабель затонув, в Міноборони РФ повідомили ближче до кінця доби 14 квітня.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ПольщаРосіякурйоз
Головне сьогодні

Абрамович знову навідався до Києва, щоби спробувати відновити переговори України і РФ – ЗМІ

Депортація: росіяни силоміць вивозять людей з Ізюма до РФ

ВІДЕОМарченко звернулася до свого кума: не вірю у справедливий суд, де бере участь Медведчук

Суд арештував Медведчука без права застави

Мирний договір із Росією може складатися з двох документів – Зеленський

відеоЗнищення захисників Маріуполя може поставити крапку в перемовинах – Зеленський

Усі новини...
Польща
Президент Польщі підписав зміни до закону про допомогу українським біженцям
Польща замовила у Британії новий ракетний комплекс
Cпікери Сенатів Польщі та Чехії відвідали звільнені Бучу, Ірпінь та Бородянку
Останні новини
00:19
ЗСУ на Донбасі знищили 46 одиниць ворожої техніки і збили 2 крилаті ракети
23:54
Усіх ветеранів, захисників та постраждалих забезпечать власним житлом – Зеленський
23:37
Ідентифікували першого потонулого моряка з крейсера "Москва" – "Схеми"
23:32
На світ чекає голод, якщо РФ не розблокує порти України – ООН
23:04
фотоНа захисті історії: як львів'яни уберігають від обстрілів Христа, а харків'яни – Шевченка
23:00
На Харківщині влада закликає евакуюватися населення на Ізюмському напрямку
22:56
Україна може заблокувати перекази до РФ та Білорусі на 200 мільярдів
22:45
Росія використовує депортованих з України дітей для пропаганди та фейків – РНБО
22:40
відеоЯк переселенцям отримати державну підтримку
22:21
Погрози Росії не вплинуть на рішення Фінляндії щодо вступу в НАТО - МЗС країни
Усі новини...