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Посол Польщі потролив РФ через заяви про вбивство "польських найманців"

"Європейська правда"П'ятниця, 15 квітня 2022, 12:33

Посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький прокоментував заяви РФ про нібито знищення "30 польських найманців".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Росія також каже, що на Чорному морі був шторм", - написав він у Twitter, поширивши повідомлення AFP з заявами Росії, що в Україні вбили до 30 "польських найманців".

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Зокрема, Міністерство оборони Росії заявило, що ракетні війська стратегічного призначення "знищили до 30 польських найманців" під час удару по селу Ізюмське неподалік від Харкова.

Посол зробив іронічний натяк на попередні заяви Міноборони РФ щодо затоплення крейсера "Москва" - у відомстві заявили, що крейсер затонув під час буксировки у шторм.

Нагадаємо, ввечері 13 квітня стало відомо, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" вразили ракетний крейсер "Москва" Чорноморського флоту РФ. Після цього крейсер з 16-ма крилатими ракетами було виведено з ладу.

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Зранку 14 квітня в російському Міноборони визнали, що на палубі флагмана ЧФ РФ сталася пожежа, але скинули все на випадкову детонацію боєприпасів. Те, що корабель затонув, в Міноборони РФ повідомили ближче до кінця доби 14 квітня.

Теми: ПольщаРосіякурйоз
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