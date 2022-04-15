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Посол Польши потроллил РФ после заявлений об убийстве "польских наемников"

"Европейская правда"Пятница, 15 апреля 2022, 12:33

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий прокомментировал заявления РФ о якобы уничтожении "30 польских наемников".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Россия также говорит, что на Черном море был шторм", - написал он в Twitter, распространив сообщения AFP с заявлениями России, что в Украине убили до 30 "польских наемников".

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В частности, Министерство обороны России заявило, что ракетные войска стратегического назначения "уничтожили до 30 польских наемников" во время удара по селу Изюмское недалеко от Харькова.

Посол иронично намекнул на предыдущие заявления Минобороны РФ по поводу затопления крейсера "Москва" - в ведомстве заявили, что крейсер затонул при буксировке в шторм.

Напомним, вечером 13 апреля стало известно, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" поразили ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота РФ. После этого крейсер с 16 крылатыми ракетами был выведен из строя.

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Утром 14 апреля в российском Минобороны признали, что на палубе флагмана ЧФ РФ произошел пожар, но списали все на случайную детонацию боеприпасов. То, что корабль затонул, в Минобороны РФ сообщили ближе к концу суток 14 апреля.

Темы: ПольшаРосcиякурьез
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