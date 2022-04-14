Путіну доповіли про пожежу на "Москві": Міноборони РФ каже, що крейсер ще плаває

Президенту країни-агресора Володимиру Путіну доповіли про пожежу на флагмані російського Чорноморського флоту, а Міноборони РФ стверджує, що крейсер "Москва" – на плаву, замовчуючи причини пожежі.

Джерело: Міноборони РФ, яке цитує РІА "Новости", Пєсков - цитує "РБК"

Деталі: Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Володимиру Путіну доповіли про пожежу на ракетному крейсері "Москва", але відмовився уточнити, як глава РФ відреагував на цю новину.

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"Не можу вам нічого сказати. По лінії військових доповіді йдуть регулярно верховному головнокомандувачу", - сказав Пєсков.

Він також не відповів на запитання журналістів, що саме сталося на кораблі. "Це тема міністерства оборони", - сказав Пєсков.

Водночас Міноборони РФ стверджує, що флагман ЧФ РФ "зберігає плавучість". Про причини пожежі повідомляється, що вони "встановлюються".

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Дослівно: "Осередок займання на крейсері "Москва" локалізовано. Відкритого горіння немає. Вибухи боєприпасів припинилися.

Основне ракетне озброєння не пошкоджене.

Екіпаж був евакуйований на кораблі Чорноморського флоту РФ, що знаходяться в районі. Вживаються заходи з буксирування крейсера в порт".

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