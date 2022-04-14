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Путіну доповіли про пожежу на "Москві": Міноборони РФ каже, що крейсер ще плаває

Валентина РоманенкоЧетвер, 14 квітня 2022, 13:09
зображення Бориса Гроха

Президенту країни-агресора Володимиру Путіну доповіли про пожежу на флагмані російського Чорноморського флоту, а Міноборони РФ стверджує, що крейсер "Москва" – на плаву, замовчуючи причини пожежі.

Джерело: Міноборони РФ, яке цитує РІА "Новости", Пєсков - цитує "РБК"

Деталі: Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Володимиру Путіну доповіли про пожежу на ракетному крейсері "Москва", але відмовився уточнити, як глава РФ відреагував на цю новину.

"Не можу вам нічого сказати. По лінії військових доповіді йдуть регулярно верховному головнокомандувачу", - сказав Пєсков.

Він також не відповів на запитання журналістів, що саме сталося на кораблі. "Це тема міністерства оборони", - сказав Пєсков.

Водночас Міноборони РФ стверджує, що флагман ЧФ РФ "зберігає плавучість". Про причини пожежі повідомляється, що вони "встановлюються".

Дослівно: "Осередок займання на крейсері "Москва" локалізовано. Відкритого горіння немає. Вибухи боєприпасів припинилися.

ВІДЕО ДНЯ

Основне ракетне озброєння не пошкоджене.

Екіпаж був евакуйований на кораблі Чорноморського флоту РФ, що знаходяться в районі. Вживаються заходи з буксирування крейсера в порт".

Передісторія: 

  • Крейсер "Москва" поряд із патрульним кораблем ЧФ РФ "Василь Биков" були тими, хто погрожував захисникам українського острова Зміїний. На вимогу російського агресора – здатися прикордонники відповіли фразою, яка вже стала легендарною – "русский военный корабль иди нах..й!".
  • Ввечері 13 квітня джерела УП та голова Одеської ОВА повідомили, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" ЗСУ вразили ракетний крейсер "Москва" Чорноморського флоту РФ.
  • На підмогу "Москві", за даними джерела УП в розвідці, прийшли 4 російські технічні судна. Тоді тривав шторм. Це сталося в районі близько 20 морських миль від острова Зміїний.
  • 14 квітня Міноборони Росії підтвердило, що ракетний крейсер "Москва" горить, але про причини пожежі там не повідомили – чомусь "здетонував боєзапас".

Теми: війнаРосіяфлот
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