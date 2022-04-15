До Києва щодня повертається 40-50 тисяч людей - заступник Кличка

Щодня до столиці повертається кілька десятків тисяч її мешканців, які перед тим евакуювалися або змушено виїхали; через це ускладнюється дорожній рух.

Джерело: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Кожен день повертається багато, ми бачимо це по чергах на в'їзд до Києва. Якщо говорити по цифрах, то це 40-50 тисяч людей щоденно заїжджаюють у місто Київ".

Деталі: Стосовно проблем, які у зв'язку з цим виникають, Поворозник зазначив, що це – транспортні, оскільки місто посилено готувалося до оборони і зводило фортифікаційні споруди та блокпости, які зараз ускладнюють трафік.

Інших логістичних проблем – щодо їжі чи товарів першої необхідності - , за словами заступника Кличка немає.

Нагадаємо: Столична влада та представники Міноборони неодноразово наголошували, що повертатися до столиці наразі ще не варто, оскільки залишається велика загроза ракетних обстрілів ворога.

Протягом кількох наступних днів є суттєва небезпека ракетних ударів, тому громадянам рекомендовано використовувати укриття в разі повітряної тривоги і не ставитися до попереджень легковажно.

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Що передувало: В ніч на 15 квітня мешканці Києва та Київської області чули вибухи, ворог випустив кілька ракет, працювала протиповітряна оборона – про наслідки влада не повідомляє. Частина Києва та області залишилася без електроенергії.