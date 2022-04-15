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В Киев ежедневно возвращается 40-50 тысяч человек – заместитель Кличко

Валентина РоманенкоПятница, 15 апреля 2022, 14:52
фото КГГА

Ежедневно в столицу возвращается несколько десятков тысяч жителей, которые эвакуировались или вынужденно выехали; из-за этого усложняется дорожное движение.

Источник: первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Каждый день возвращается много, мы видим это по очереди на въезд в Киев. Если говорить по цифрам, то это 40-50 тысяч человек ежедневно заезжают в Киев".

Детали: Относительно проблем, возникающих в связи с этим, Поворозник отметил, что это – транспортные, поскольку город усиленно готовился к обороне и возводил фортификационные сооружения и блокпосты, которые сейчас усложняют трафик.

Других логистических проблем – по еде или товарам первой необходимости -, по словам заместителя Кличко, нет.

Напомним: Столичные власти и представители Минобороны неоднократно отмечали, что возвращаться в столицу пока еще не стоит, поскольку остается большая угроза ракетных обстрелов врага.

В течение следующих нескольких дней сохраняется существенная опасность ракетных ударов, поэтому гражданам рекомендуется использовать укрытие в случае воздушной тревоги и не относиться к предупреждениям легкомысленно.

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Что предшествовало: В ночь на 15 апреля жители Киева и Киевской области слышали взрывы, враг выпустил несколько ракет, работала противовоздушная оборона – о последствиях власти не сообщают. Часть Киева и области осталась без электроэнергии.

Темы: Киеввойна
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