Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Улиц просто десятки": Филатов запланировал дерусификацию Днепра

Роман ПетренкоПятница, 15 апреля 2022, 15:55
БОРИС ФИЛАТОВ, ФОТО С FACEBOOK ГОРСОВЕТА

Мер Днепра Борис Филатов рассказал, что в городе очень много улиц, которые носят названия, связанные с Россией, которые надо переименовать.

Источник: Филатов в эфире телеканала ДніпроTV

Прямая речь Филатова: "По всей стране идет массовая деруссификация. И мы будем отказываться от российских географических названий.

Знаете в чем проблема? Когда мы подняли количество ("российских" - ред.) улиц, их такое количество, что у нас даже новых наименований нет. Их просто десятки – всякие Барнаульские, Абхазские… Это просто список.

Скажу сразу, мы все и не успеем переименовать на этой сессии".

Детали: Филатов сообщил, что в списке уже порядка 20-25 улиц. Сессия состоится в среду 20 апреля. По его словам, депутаты соберутся не в мэрии из-за риска обстрелов.

Напомним: В Ужгороде переименуют 58 улиц, которые носят названия российских деятелей.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ФилатовДнепрдекоммунизацияРосcия
Главное сегодня

Грузы новой военной помощи США "начали поступать" в Украину – CNN

ВСУ на Донбассе уничтожили 46 единиц вражеской техники и сбили 2 крылатых ракеты

Абрамович снова наведался в Киев, чтобы попытаться возобновить переговоры Украины и РФ – СМИ

Депортация: россияне насильно вывозят людей из Изюма в РФ

ВИДЕОМарченко обратилась к своему куму: не верю в справедливый суд, где участвует Медведчук

Суд арестовал Медведчука без права залога

Все новости...
Филатов
Филатов предоставил запись своего разговора с Чмутом по поводу обвинений во взяточничестве
В Беларуси на Филатова завели уголовное дело
Новости 9 августа: объятия Магучих с россиянкой, визит Меркель
Последние новости
05:06
Глава Еврокомиссии: Новые санкции ЕС против России нацелены на "Сбербанк"
04:08
Грузы новой военной помощи США "начали поступать" в Украину – CNN
03:42
Зеленский наградил еще 186 военных орденами и медалями
02:56
Лидер КНДР принял участие в испытании нового оружия
02:10
Юг: ВСУ уничтожили 36 оккупантов и 13 единиц российской техники
01:40
Оккупанты украли из "Укрпочты" 3 млн грн, ведутся переговоры о возвращении
00:57
Россияне опять требуют защитников Мариуполя сдаться в плен
00:52
Украинские военные уничтожили за сутки 13 воздушных целей врага
00:19
ВСУ на Донбассе уничтожили 46 единиц вражеской техники и сбили 2 крылатых ракеты
23:54
Всех ветеранов, защитников и пострадавших обеспечат своим жильем – Зеленский
Все новости...