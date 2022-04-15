"Улиц просто десятки": Филатов запланировал дерусификацию Днепра

Мер Днепра Борис Филатов рассказал, что в городе очень много улиц, которые носят названия, связанные с Россией, которые надо переименовать.

Источник: Филатов в эфире телеканала ДніпроTV

Прямая речь Филатова: "По всей стране идет массовая деруссификация. И мы будем отказываться от российских географических названий.

Знаете в чем проблема? Когда мы подняли количество ("российских" - ред.) улиц, их такое количество, что у нас даже новых наименований нет. Их просто десятки – всякие Барнаульские, Абхазские… Это просто список.

Скажу сразу, мы все и не успеем переименовать на этой сессии".

Детали: Филатов сообщил, что в списке уже порядка 20-25 улиц. Сессия состоится в среду 20 апреля. По его словам, депутаты соберутся не в мэрии из-за риска обстрелов.

Напомним: В Ужгороде переименуют 58 улиц, которые носят названия российских деятелей.