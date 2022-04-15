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"Улиц просто десятки": Филатов запланировал дерусификацию Днепра

Роман ПетренкоПятница, 15 апреля 2022, 15:55
Улиц просто десятки: Филатов запланировал дерусификацию Днепра
БОРИС ФИЛАТОВ, ФОТО С FACEBOOK ГОРСОВЕТА

Мер Днепра Борис Филатов рассказал, что в городе очень много улиц, которые носят названия, связанные с Россией, которые надо переименовать.

Источник: Филатов в эфире телеканала ДніпроTV

Прямая речь Филатова: "По всей стране идет массовая деруссификация. И мы будем отказываться от российских географических названий.

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Знаете в чем проблема? Когда мы подняли количество ("российских" - ред.) улиц, их такое количество, что у нас даже новых наименований нет. Их просто десятки – всякие Барнаульские, Абхазские… Это просто список.

Скажу сразу, мы все и не успеем переименовать на этой сессии".

Детали: Филатов сообщил, что в списке уже порядка 20-25 улиц. Сессия состоится в среду 20 апреля. По его словам, депутаты соберутся не в мэрии из-за риска обстрелов.

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Напомним: В Ужгороде переименуют 58 улиц, которые носят названия российских деятелей.

Темы: ФилатовДнепрдекоммунизацияРосcия
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