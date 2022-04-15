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Мер Куп’янська втік в Росію

Альона Мазуренко П'ятниця, 15 квітня 2022, 17:15
Мер Куп’янська втік в Росію
ГЕННАДІЙ МАЦЕГОРА, СКРІНШОТ ВІДЕО

Міський голова Куп’янська Харківської області Геннадій Мацегора після здачі міста російським окупантам втік у Росію.

Джерело: керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в інтерв'ю РБК-Україна

Пряма мова: "Якщо говорити про Куп'янськ, очільник цього міста був першим зрадником. Йому повідомили про підозру.

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І, за нашою інформацією, він уже зі своєю сім'єю виїхав на територію РФ. Власне, як і мер міста Балаклія – там така ж історія була: він публічно заявив, що підтримує окупантів".

Деталі: За словами Синєгубова, у Вовчанську, який також тимчасово захоплений, окупанти намагалися створити видимість підтримки з боку населення.

Пряма мова: "У Вовчанську вони намагалися піднімати російський прапор, створювати псевдоісторії щодо підтримки російського вторгнення. Однак їм це не вдалося. Ми комунікуємо з тими населеними пунктами, які ближче до кордону – повірте, там Росію не підтримують, попри те що там переважно російськомовне населення. І зараз вони категорично налаштовані проти РФ".

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Він також розповів, що у захоплене селище Липці під Харковом війська РФ привезли свого "керівника", місцеву людину, яка протягом останніх двох років проживала на території Росії: "Окупанти намагалися там встановити якийсь свій порядок, однак ніяких кроків щодо підтримки "русского мира" тощо, за нашою інформацією, вони не робили. Їм, власне кажучи, цей населений пункт потрібен виключно як місце дислокації для атаки на місто Харків".

Нагадаємо: Міський голова Куп'янська Геннадій Мацегора, якого 2020 року було обрано від партії ОПЗЖ, сам домовився з російськими окупантами про передачу влади в місті.

Прокуратура області повідомила про підозру Куп’янському міському голові Харківської області у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади, та у державній зраді.

Теми: Харківська областьокупаціяРосіядержзрада
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