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Мэр Купянского бежал в Россию

Мазуренко Алена Пятница, 15 апреля 2022, 17:15
ГЕННАДИЙ МАЦЕГОРА, СКРИНШОТ ВИДЕО

Городской голова Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора после сдачи города российским оккупантам бежал в Россию.

Источник: руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в интервью РБК-Украина

Прямая речь: "Если говорить о Купянске, глава этого города был первым изменником. Ему сообщили о подозрении.

И, по нашей информации, он уже со своей семьей уехал на территорию РФ. Собственно, как и мэр города Балаклея – там такая же история была: он публично заявил, что поддерживает оккупантов".

Детали: По словам Синегубова, в Волчанске, который также временно захвачен, оккупанты пытались создать видимость поддержки со стороны населения.

Прямая речь: "В Волчанске они пытались поднимать российский флаг, создавать псевдоистории о поддержке российского вторжения. Однако им это не удалось. Мы общаемся с теми населенными пунктами, которые ближе к границе – поверьте, там Россию не поддерживают, несмотря на то, что там преимущественно русскоязычное населения. И сейчас они категорически настроены против РФ".

Он также рассказал, что в захваченный поселок Липцы под Харьковом войска РФ привезли своего "руководителя", местного человека, который в течение последних двух лет проживал на территории России.

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Прямая речь: "Оккупанты пытались там установить какой-то свой порядок, однако никаких шагов по поддержке "русского мира" и т.д., по нашей информации, они не делали. Им, по существу, этот населенный пункт нужен исключительно как место дислокации для атаки на город Харьков".

Напомним: Мэр Купянска Геннадий Мацегора, который в 2020 году был избран от партии ОПЗЖ, сам договорился с российскими оккупантами о передаче власти в городе.

Прокуратура области сообщила о подозрении Купянскому городскому голове Харьковской области в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, являющимся представителем власти, и в государственной измене.

Темы: Харьковская областьоккупацияРосcиягосизмена
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