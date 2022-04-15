За маркою "Русскій воєнний корабль, іді ..." вишикувалась черга, як за айфонами

У Києві люди вишикувались у довгу чергу, аби купити нову поштову марку "Русскій воєнний корабль, іді ...!".

Джерело: Укрпошта

Дослівно: "Мабуть, вперше в історії, коли черга за поштовою маркою більша, ніж за айфоном".

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Деталі: Ажіотаж, імовірно, підігрітий новиною про те, що флагман ЧФ РФ, крейсер "Москва", який на початку війни погрожував захисникам українського острова Зміїний, затонув, уражений українськими ракетами.

На фото, оприлюдненому у Facebook, черга до Головпошти в Києві.

У відповідях на численні коментарі під постом поштовики уточнюють, що марку можна також у міні-маркеті на сайті:

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Однак, очевидно, він теж має складнощі через велику кількість охочих.

Дослівно: "Просимо з розумінням поставитися до технічних проблем в роботі магазину, що спричинено шаленою кількістю замовлень з усього світу. Ми опублікували новину на нашому вебсайті інформацію для клієнтів щодо того, як придбати марку. Рекомендуємо оформлювати замовлення у незавантажений період – коли в Україні нічні часи".

Що передувало: 12 квітня Укрпошта ввела в обіг нову марку із фразою-відповіддю захисників острова Зміїний "Русский военный корабль, иди нах*й".

Марку випустили мільйонним тиражем двома номіналами для внутрішнього користування та відправки за кордон