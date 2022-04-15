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За маркой "Русский военный корабль, иди..." выстроилась очередь, как за айфонами

Валентина РоманенкоПятница, 15 апреля 2022, 18:36

В Киеве люди выстроились в длинную очередь, чтобы купить новую почтовую марку "Русский военный корабль, иди…!".

Источник: Укрпочта

Дословно: "Пожалуй, впервые в истории, когда очередь за почтовой маркой больше, чем за айфоном".

Детали: Ажиотаж, вероятно, подогрет новостью о том, что флагман ЧФ РФ, крейсер "Москва", который в начале войны угрожал защитникам украинского острова Змеиный, затонул, пораженный украинскими ракетами.

На фото, опубликованном в Facebook, очередь к Главпочтамту в Киеве.

 

В ответах на многочисленные комментарии под постом почтовики уточняют, что марку можно купить также в мини-маркете:

Однако, очевидно, у него тоже сложности из-за большого количества желающих.

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Дословно: "Просим с пониманием отнестись к техническим проблемам в работе магазина, что обусловлено бешеным количеством заказов со всего мира. Мы опубликовали новость на нашем вебсайте информацию для клиентов о том, как приобрести марку. Рекомендуем оформлять заказы в незагруженный период – когда в Украине ночное время".

Что предшествовало: 12 апреля Укрпочта ввела в обращение новую марку с ответом защитников острова Змеиный "Русский военный корабль, иди нах*й".

Марку выпустили миллионным тиражом двумя номиналами для внутреннего использования и отправки за границу.

Темы: Укрпочта
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