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Росіяни обстріляли Миколаїв касетними снарядами: загинуло 5 людей

Альона Мазуренко П'ятниця, 15 квітня 2022, 19:59
Росіяни обстріляли Миколаїв касетними снарядами: загинуло 5 людей
ФОТО: ФБ Ганни ЗАМАЗЄЄВОЇ

Внаслідок обстрілу Миколаєва загинуло 5 людей, 15 отримали поранення. Один із тих, хто загинув, підняв не розірваний снаряд.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

Дослівно: "Денний обстріл житлових кварталів касетними снарядами: 15 – поранених, 5 - загиблих.

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5-та людина підняла снаряд, що не розірвався.

Ще раз повторюю. Не чіпайте невідомі предмети. Це буває смертельно".

Деталі: За словами Кіма, окупанти застосували заборонені міжнародними договорами касетні боєзапаси.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва повідомила, що окупанти обстріляли з реактивної системи залпового вогню район Миколаєва, є постраждалі.

Теми: МиколаївРосіявійнаокупація
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