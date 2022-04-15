Росіяни обстріляли Миколаїв касетними снарядами: загинуло 5 людей
П'ятниця, 15 квітня 2022, 19:59
Внаслідок обстрілу Миколаєва загинуло 5 людей, 15 отримали поранення. Один із тих, хто загинув, підняв не розірваний снаряд.
Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім
Дослівно: "Денний обстріл житлових кварталів касетними снарядами: 15 – поранених, 5 - загиблих.
5-та людина підняла снаряд, що не розірвався.
Ще раз повторюю. Не чіпайте невідомі предмети. Це буває смертельно".
Деталі: За словами Кіма, окупанти застосували заборонені міжнародними договорами касетні боєзапаси.
Що було раніше: Голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва повідомила, що окупанти обстріляли з реактивної системи залпового вогню район Миколаєва, є постраждалі.
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