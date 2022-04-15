Росіяни обстріляли Миколаїв касетними снарядами: загинуло 5 людей

Внаслідок обстрілу Миколаєва загинуло 5 людей, 15 отримали поранення. Один із тих, хто загинув, підняв не розірваний снаряд.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

Дослівно: "Денний обстріл житлових кварталів касетними снарядами: 15 – поранених, 5 - загиблих.

5-та людина підняла снаряд, що не розірвався.

Ще раз повторюю. Не чіпайте невідомі предмети. Це буває смертельно".

Деталі: За словами Кіма, окупанти застосували заборонені міжнародними договорами касетні боєзапаси.

Що було раніше: Голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва повідомила, що окупанти обстріляли з реактивної системи залпового вогню район Миколаєва, є постраждалі.