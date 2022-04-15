Россияне обстреляли Николаев кассетными снарядами: погибли 5 человек
Пятница, 15 апреля 2022, 19:59
В результате обстрела Николаева погибли 5 человек, 15 получили ранения. Один из погибших поднял не разорванный снаряд.
Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким
Дословно: "Дневной обстрел жилых кварталов кассетными снарядами: 15 – раненых, 5 – погибших.
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5-й человек поднял неразорвавшийся снаряд.
Еще раз повторяю. Не трогайте неизвестные предметы. Это бывает смертельно".
Детали: По словам Кима, оккупанты применили запрещенные международными договорами кассетные боезапасы.
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Что было раньше: Глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева сообщила, что оккупанты обстреляли из реактивной системы залпового огня район Николаева, есть пострадавшие.