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Россияне обстреляли Николаев кассетными снарядами: погибли 5 человек

Алена МазуренкоПятница, 15 апреля 2022, 19:59
Россияне обстреляли Николаев кассетными снарядами: погибли 5 человек
фото: ФБ Анны Замазеевой

В результате обстрела Николаева погибли 5 человек, 15 получили ранения. Один из погибших поднял не разорванный снаряд.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким

Дословно: "Дневной обстрел жилых кварталов кассетными снарядами: 15 – раненых, 5 – погибших.

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5-й человек поднял неразорвавшийся снаряд.

Еще раз повторяю. Не трогайте неизвестные предметы. Это бывает смертельно".

Детали: По словам Кима, оккупанты применили запрещенные международными договорами кассетные боезапасы.

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Что было раньше: Глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева сообщила, что оккупанты обстреляли из реактивной системы залпового огня район Николаева, есть пострадавшие.

Темы: НиколаевРосcиявойнаоккупация
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