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У "Дію" повернули техпаспорт і водійське посвідчення

Денис КарловськийП'ятниця, 15 квітня 2022, 21:07
У Дію повернули техпаспорт і водійське посвідчення
ілюстративне фото: пресслужба мінцифри

У додатку "Дія" знову активні посвідчення водія і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, які приховали на початку повномасштабного вторгнення Росії в цілях безпеки.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Пряма мова Федорова: "Тепер ви знову можете показувати посвідчення водія і техпаспорт у застосунку Дія. Ми відновили таку можливість. Адже на початку повномасштабного вторгнення рф в Україні ми вимкнули деякі реєстри задля безпеки. Саме тому цифрові документи та послуги були тимчасово недоступні в Дії".

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Деталі: Міністр пояснив, що водійські права й техпаспорт підтягнуться в додатку автоматично після авторизації.

Він пояснив, що наразі відновив роботу Єдиний державний реєстр транспортних засобів Міністерства внутрішніх справ.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У перший день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, 24 лютого Мінцифри призупинило деякі послуги в "Дії".
  • На початку березня в "Дії" додали "єДокумент", який є посвідченням особи на час воєнного стану в разі втрати паспорта громадянина.

Теми: ДіяМінцифриФедоровдіджиталізація
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