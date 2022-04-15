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В "Дію" вернули техпаспорт и водительское удостоверение

Денис КарловскийПятница, 15 апреля 2022, 21:07

В приложении "Дію" вновь активны водительские удостоверения и свидетельство о регистрации транспортного средства, которые скрыли в начале полномасштабного вторжения России в целях безопасности.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Прямая речь Федорова: "Теперь вы снова можете показывать водительские удостоверения и техпаспорт в приложении Дія. Мы восстановили такую ​​возможность. Ведь в начале полномасштабного вторжения России в Украине мы выключили некоторые реестры для безопасности. Поэтому цифровые документы и услуги были временно недоступны в Дії".

Детали: Министр объяснил, что водительские права и техпаспорт подтянутся в приложении автоматически после авторизации.

Он объяснил, что возобновил работу Единый государственный реестр транспортных средств Министерства внутренних дел.

Предыстория:

  • В первый день полномасштабного вторжения российских войск в Украину, 24 февраля Минцифры приостановило некоторые услуги в Дії.
  • В начале марта в Дії добавили "єДокумент", который является удостоверением лица на время военного положения в случае потери паспорта гражданина.

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Темы: ДіяМинцифрыФедоровдиджитализация
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