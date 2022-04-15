В "Дію" вернули техпаспорт и водительское удостоверение
В приложении "Дію" вновь активны водительские удостоверения и свидетельство о регистрации транспортного средства, которые скрыли в начале полномасштабного вторжения России в целях безопасности.
Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров
Прямая речь Федорова: "Теперь вы снова можете показывать водительские удостоверения и техпаспорт в приложении Дія. Мы восстановили такую возможность. Ведь в начале полномасштабного вторжения России в Украине мы выключили некоторые реестры для безопасности. Поэтому цифровые документы и услуги были временно недоступны в Дії".
Детали: Министр объяснил, что водительские права и техпаспорт подтянутся в приложении автоматически после авторизации.
Он объяснил, что возобновил работу Единый государственный реестр транспортных средств Министерства внутренних дел.
Предыстория:
- В первый день полномасштабного вторжения российских войск в Украину, 24 февраля Минцифры приостановило некоторые услуги в Дії.
- В начале марта в Дії добавили "єДокумент", который является удостоверением лица на время военного положения в случае потери паспорта гражданина.