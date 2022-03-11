У "Дії" з’явився "єДокумент" — він замінить втрачений через війну паспорт

У додатку "Дія" з’явилася нова послуга – "єДокумент" - це цифрове посвідчення на період воєнного часу у разі втрати документів.

Джерело: УП, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на сайті Кабміну

Деталі: Щоб "єДокумент" з’явився в "Дії", потрібно оновити застосунок.

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"єДокумент" міститиме всю необхідну інформацію та QR-код для підтвердження особистості. Це допоможе українцям, які через війну втратили документи, засвідчувати за необхідності свою особу.

armyinform.com.ua

Нагадаємо: Як анонсували в уряді, новий документ буде дуже гнучкий: міститиме паспортні дані, ІПН, а також за можливості фото. Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах.