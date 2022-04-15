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Підлість окупантів: Жителі Київщини травмуються від розтяжок у будинках і мін на дорогах

Ірина БалачукП'ятниця, 15 квітня 2022, 23:10
Підлість окупантів: Жителі Київщини травмуються від розтяжок у будинках і мін на дорогах
Тут і далі фото МВС

Окупанти, відступаючи з Київщини, залишили вибухівку в машинах мешканів, розтяжки в будинках, нерозірвані снаряди та міни на дорогах – через усе це гинуть і травмуються місцеві жителі.

Джерело: МВС у Facebook

Дослівно МВС: "Начальник Поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що вже зафіксовано низку трагічних фактів, коли нехтування застереженнями правоохоронців вартувала громадянам не лише здоров’я, а й життя".

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Деталі: Зокрема, на Гавронщині місцеві жителі зайшли до не обстеженого вибухотехніками будинку, де у підвалі російські агресори залишили розтяжку. У результаті цього троє осіб отримали травми. 

 

У Бучанському районі машина бригади електриків у селі Наливайківка наїхала на міну, внаслідок вибуху водій та електромонтер отримали травми різного ступеню тяжкості. Обидва потерпілі нині госпіталізовані.   

 

На початку квітня 46-річний киянин віз матері медикаменти до Вишгородського району і підірвався на вибуховій пастці на лісовій дорозі поряд з селом Феневичі. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. 

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Нєбитов закликав усіх жителів Київської області бути обережними, не "мандрувати" в недосліджених спеціалістами зонах, не користуватись лісовими дорогами та стежками у районах, які були в окупації, а також стежити за дітьми.

Про всі небезпечні знахідки варто негайно повідомляти рятувальникам або поліції.  

Передісторія:

  • Раніше голова Київської ОДА Олександр Павлюк заявив, що розмінування всієї деокупованої території Київської області може зайняти до року.

Теми: Київська областьвійна
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