Подлость оккупантов: Жители Киевской области травмируются от растяжек в домах и мин на дорогах

Здесь и дальше фото МВД

Оккупанты, отступая с Киевской области, оставили взрывчатку в машинах жителей, растяжки в домах, неразорванные снаряды и мины на дорогах – из-за этого погибают и травмируются местные жители.

Источник: МВД в Facebook

Дословно МВД: "Начальник Полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что уже зафиксирован ряд трагических фактов, когда пренебрежение предостережениями правоохранителей стоило гражданам не только здоровья, но и жизни".

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Детали: В частности, на Гавронщине местные жители зашли в не обследованный взрывотехниками дом, где в подвале российские агрессоры оставили растяжку. В результате этого три человека получили травмы.

В Бучанском районе машина бригады электриков в селе Наливайковка наехала на мину, в результате взрыва водитель и электромонтер получили травмы разной степени тяжести. Оба пострадавших в госпитализированы.

В начале апреля 46-летний киевлянин вез матери медикаменты в Вышгородский район и подорвался на взрывной ловушке на лесной дороге рядом с селом Феневичи. От полученных травм мужчина погиб на месте.

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Небитов призвал всех жителей Киевской области быть осторожными, не "путешествовать" в неисследованных специалистами зонах, не пользоваться лесными дорогами и тропами в районах, которые были в оккупации, а также следить за детьми.

Обо всех опасных находках следует немедленно сообщать спасателям или полиции.

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