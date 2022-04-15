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Подлость оккупантов: Жители Киевской области травмируются от растяжек в домах и мин на дорогах

Ирина БалачукПятница, 15 апреля 2022, 23:10
Здесь и дальше фото МВД

Оккупанты, отступая с Киевской области, оставили взрывчатку в машинах жителей, растяжки в домах, неразорванные снаряды и мины на дорогах – из-за этого погибают и травмируются местные жители.

Источник: МВД в Facebook

Дословно МВД: "Начальник Полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что уже зафиксирован ряд трагических фактов, когда пренебрежение предостережениями правоохранителей стоило гражданам не только здоровья, но и жизни".

Детали: В частности, на Гавронщине местные жители зашли в не обследованный взрывотехниками дом, где в подвале российские агрессоры оставили растяжку. В результате этого три человека получили травмы. 

 

В Бучанском районе машина бригады электриков в селе Наливайковка наехала на мину, в результате взрыва водитель и электромонтер получили травмы разной степени тяжести. Оба пострадавших в госпитализированы. 

 

В начале апреля 46-летний киевлянин вез матери медикаменты в Вышгородский район и подорвался на взрывной ловушке на лесной дороге рядом с селом Феневичи. От полученных травм мужчина погиб на месте. 

 

Небитов призвал всех жителей Киевской области быть осторожными, не "путешествовать" в неисследованных специалистами зонах, не пользоваться лесными дорогами и тропами в районах, которые были в оккупации, а также следить за детьми.

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Обо всех опасных находках следует немедленно сообщать спасателям или полиции.

Предыстория: 

  • Ранее глава Киевской ОГА Александр Павлюк заявил, что разминирование всей деоккупированной территории в Киевской области может занять до года.

Темы: Киевская областьвойна
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