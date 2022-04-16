Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Журналісти показали майно друга Медведчука Козака

Субота, 16 квітня 2022, 06:00

Мама товариша кума Путіна Віктора Медведчука - Тараса Козака - має  у власності дві квартири в столиці, зокрема в будинку, куди влучила російська ракета.

Джерело: "Бігус.інфо"

Деталі: Також мама Козака володіє ресторанчиком "Зустріч" у Львові та компанією, на яку записана частина будівлі, де знаходиться ресторан. Також на маму Козака записаний будинок та земля в селі Наварія на Львівщині, земля в селі Ясениця-Замкова. Крім того, мама Козака є співвласницею компанії "Озеро", яка звела комплекс "Наварія-Нова".

Реклама:

Зокрема Козаку належить двоповерховий маєток в Сокільниках на Львівщині. Зазначається, що в будинку хтось проживає. На цій же вулиці знаходиться ще один, дуже схожий маєток він належить ексдружині Козака Руслані.

У самому Львові у власності Козака нежитлові приміщення.  ЖК в центрі Львова заселений родиною Козаків – там у них три квартири та чотири паркомісця.

Зазначається, що брат Тараса Козака Богдан мав справи з братом Медведчука Сергієм. Вони заснували компанію "Укрінвестлімітед" та "Експонент". У Богдана є дві квартири та будинок у Львові, і три квартири в Києві.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

Тарас Козак - народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Тарас Козак, наближений до кума Путіна Віктора Медведчука. На Козака були зареєстровані телеканали "112", Newsone та Zik, які в лютому 2021 року припинили мовлення через санкції Ради безпеки й оборони.

Кількома днями раніше Служба безпеки України  Медведчука.

Теми: Медведчук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Медведчук
Невістка Марченко засвітилася в московському бутіку, а дочка "пасе задніх" у виші
Ще один спільник Медведчука, який готував держпереворот, отримав тюремний строк
Секретар РНБО Олексій Данілов про реєстр олігархів, вибори під час війни і те, коли закриють телемарафон
Останні новини
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
Усі новини...
Реклама: