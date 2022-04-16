Журналісти показали майно друга Медведчука Козака

Мама товариша кума Путіна Віктора Медведчука - Тараса Козака - має у власності дві квартири в столиці, зокрема в будинку, куди влучила російська ракета.

Джерело: "Бігус.інфо"

Деталі: Також мама Козака володіє ресторанчиком "Зустріч" у Львові та компанією, на яку записана частина будівлі, де знаходиться ресторан. Також на маму Козака записаний будинок та земля в селі Наварія на Львівщині, земля в селі Ясениця-Замкова. Крім того, мама Козака є співвласницею компанії "Озеро", яка звела комплекс "Наварія-Нова".

Реклама:

Зокрема Козаку належить двоповерховий маєток в Сокільниках на Львівщині. Зазначається, що в будинку хтось проживає. На цій же вулиці знаходиться ще один, дуже схожий маєток він належить ексдружині Козака Руслані.

У самому Львові у власності Козака нежитлові приміщення. ЖК в центрі Львова заселений родиною Козаків – там у них три квартири та чотири паркомісця.

Зазначається, що брат Тараса Козака Богдан мав справи з братом Медведчука Сергієм. Вони заснували компанію "Укрінвестлімітед" та "Експонент". У Богдана є дві квартири та будинок у Львові, і три квартири в Києві.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

Тарас Козак - народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Тарас Козак, наближений до кума Путіна Віктора Медведчука. На Козака були зареєстровані телеканали "112", Newsone та Zik, які в лютому 2021 року припинили мовлення через санкції Ради безпеки й оборони.

Кількома днями раніше Служба безпеки України Медведчука.