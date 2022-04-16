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Журналисты показали имущество друга Медведчука Козака

Суббота, 16 апреля 2022, 06:00

Мама товарища кума Путина Виктора Медведчука – Тараса Козака – имеет в собственности две квартиры в столице, в частности в доме, куда попала российская ракета.

Источник: "Бигус.инфо"

Детали: Также мама Козака владеет ресторанчиком "Встреча" во Львове и компанией, на которую записана часть здания, где находится ресторан. Также на маму Козака записан дом и земля в селе Навария во Львовской области, земля в селе Ясеница-Замковая. Кроме того, мама Козака является совладелицей компании "Озеро", возведшей комплекс "Навария-Нова".

В частности, Козаку принадлежит двухэтажное имение в Сокольниках на Львовщине. Отмечается, что в доме кто-то проживает. На этой же улице находится еще одно, очень похожее имение, оно принадлежит экс-жене Козака Руслане.

В самом Львове у Козака  нежилые помещения. ЖК в центре Львова заселен семьей Козаков – там у них три квартиры и четыре паркоместа.

Отмечается, что брат Тараса Козака Богдан имел дела с братом Медведчука Сергеем. Они основали компанию "Укринвестлимитед" и "Экспонент". У Богдана есть две квартиры и дом во Львове, и три квартиры в Киеве.

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Напомним: Тарас Козак – народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – При жизни" Тарас Козак, приближенный к куму Путина Виктора Медведчука. На Козака были зарегистрированы телеканалы "112", Newsone и Zik, которые в феврале 2021 года прекратили вещание из-за санкций Совета безопасности и обороны.  Несколькими днями ранее Служба безопасности Украины задержала Медведчука.

Темы: Медведчук
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