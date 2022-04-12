СБУ спіймала Медведчука

Президент Володимир Зеленський повідомив, що була проведена спецоперація із затримання народного депутата від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" й кума Путіна Віктора Медведчука.

Джерело: facebook-сторінка Зеленського, пресслужба СБУ з коментарем голови Івана Баканова

Пряма мова Зеленського: "Проведено спецоперацію завдяки СБУ.

Молодці! Деталі згодом.

Слава Україні!"

Фото: пресслужба СБУ

Деталі: У пресслужбі оприлюднили фото Медведчука в камуфляжі Збройних сил України та кайданках на руках.

СБУ пообіцяли, що така участь чекає на всіх проросійських діячів та агентів російських спецслужб в Україні.

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Пряма мова Баканова: "Дякую усім співробітникам СБУ, зокрема контррозвідникам і слідчим, які, виконуючи доручення президента України Володимира Зеленського, довели свій професіоналізм і провели цю блискавичну та небезпечну багаторівневу спецоперацію із затримання поки що народного депутата Медведчука.

Жоден зрадник не уникне покарання і буде відповідати за Законом України. За всією строгістю, за всі злочини сьогодення, до яких призвели його особисті дії в тому числі".

Затриманий Медведчук в уніформі ЗСУ Фото: Володимир Зеленський

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