СБУ спіймала Медведчука
Президент Володимир Зеленський повідомив, що була проведена спецоперація із затримання народного депутата від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" й кума Путіна Віктора Медведчука.
Джерело: facebook-сторінка Зеленського, пресслужба СБУ з коментарем голови Івана Баканова
Пряма мова Зеленського: "Проведено спецоперацію завдяки СБУ.
Молодці! Деталі згодом.
Слава Україні!"
Деталі: У пресслужбі оприлюднили фото Медведчука в камуфляжі Збройних сил України та кайданках на руках.
СБУ пообіцяли, що така участь чекає на всіх проросійських діячів та агентів російських спецслужб в Україні.
Пряма мова Баканова: "Дякую усім співробітникам СБУ, зокрема контррозвідникам і слідчим, які, виконуючи доручення президента України Володимира Зеленського, довели свій професіоналізм і провели цю блискавичну та небезпечну багаторівневу спецоперацію із затримання поки що народного депутата Медведчука.
Жоден зрадник не уникне покарання і буде відповідати за Законом України. За всією строгістю, за всі злочини сьогодення, до яких призвели його особисті дії в тому числі".
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Передісторія:
- З травня 2021 року Медведчук перебував під цілодобовим домашнім арештом за підозрою у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів. Згодом у жовтні додалась ще одна підозра – у держзраді та сприянні діяльності терористичній організації. За 5 днів до російського наступу дружина Медведчука Оксана Марченко виїхала до Білорусі. Згодом опублікувала відео з Москви.
- Печерський районний суд у місті Києві встановив Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року. Депутата підозрювали в незаконній торгівлі з ватажками ОРДЛО.
- За кілька діб до початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, поблизу маєтку Медведчука в Києві помітили активний рух мінівенів та автівок, що вивозили особисті речі кума Путіна. 27 лютого правоохоронці підтвердили журналістам, що Медведчук утік з-під домашнього арешту.
- Розшуком депутата-втікача займалися спецпризначенці Служби безпеки спільно з прокурорами. Серед правоохоронців робочою гіпотезою було припущення, що Медведчук переховується в когось удома із колег в "ОПЗЖ", тому в домівках нардепів партії проводили обшуки. В Офісі Генерального прокурора запевняли, що Медведчук не втік закордон.
- 18 березня суд дозволив заочно заарештувати Медведчука.