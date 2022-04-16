Кіровоградщина: росіяни вдарили ракетами по аеродрому в Олександрії

Російські війська завдали ракетного удару по інфраструктурі аеродрому міста Олександрія Кіровоградської області ввечері 15 квітня.

Джерело: мер Олександрії Сергій Кузьменко і голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович

Пряма мова: "Місто Олександрія, 22:26 15 квітня – ракетний удар по інфраструктурі аеродрому. Тривають аварійно-рятувальні роботи".

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Деталі: Згодом голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що пожежу на аеродромі ліквідовано, але є загиблі та постраждалі. Ведуться аварійно-відновлювальні роботи.

Повітряна тривога у Кіровоградській області тривала з 22:30 до 23:32, тривога оголошувалася знову вночі й під ранок, як і в багатьох інших областях України.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Російські війська із першого дня війни завдають ударів по аеропортах та аеродромах України. Зокрема, зазнали ушкоджень летовища в Гостомелі під Києвом, у Житомирі, Івано-Франківську, Вінниці, Львові, Старокостянтинові (Хмельницька область), Дніпрі. Миргороді (Полтавська область).