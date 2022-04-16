Регионы: удары по Днепропетровской и Николаевской областям, взрывы на Херсонщине

Ракетным ударам от российской армии этой ночью подверглись не только Полтавская и Кировоградская области, а также Днепропетровская область, утром – еще и Николаевская, также враг продолжает обстреливать Херсонскую, Харьковскую, Луганскую и Донецкую области.

Источник: данные глав ОВА по ситуации в регионах по состоянию на 8 утра 16 апреля

Детали: Днепропетровская область: ночью враг попал в объект хозяйственной инфраструктуры. Здания разрушены. Пока информации о пострадавших нет. Детали выясняются.

Полтавщина: поздно вечером произошел "прилет" по объекту хозяйственной инфраструктуры в одном из сел области (под Полтавой). Есть разрушение построек. Один человек погиб. Один человек пострадал, но без госпитализации.

Кировоградская область: попадание по объекту инфраструктуры (аэродрому в Александрии) поздно вечером. Пожар ликвидирован. Есть погибшие и пострадавшие. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Харьков: интенсивность обстрелов в отдельных районах Харькова за сутки увеличилась, вчера за день по городу более 50 человек ранены, погибли 9 гражданских.

По области оккупанты обстреливали Дергачи, Балаклею, Золочев. Пострадали 3 человека, погибли 2 человека.

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Бои ведутся в Изюмском направлении.

Луганская область: минометные обстрелы Северодонецка, Лисичанская и Кременной.

В Кременной один погибший, в Лисичанске ранены трое.

В Северодонецке перебит центральный газопровод. Город без воды и газа.

Зафиксировано попадание вражеского снаряда в газопровод и в Лисичанске, но с менее весомыми последствиями.

Донецкая область: вечером обстрелы в Покровском районе (с. Запорожье и Серебряное, пожар в жилых домах, поврежден детсад).

Ночью и до утра – обстрелы в районе Новоселовки-3 Очеретинской общины.

Мариуполь: держится, ситуация критична.

Херсонская область: взрывы и обстрелы. Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.

В области во многих населенных пунктах гуманитарный кризис, продолжаются мародерства со стороны россиян.

Николаевская область. За прошедшие сутки российские войска нанесли удары из реактивных систем залпового огня по гражданским объектам Николаева. По предварительным данным, погибли 5 человек и 15 ранены.

В субботу утром в Николаеве был обстрелян инфраструктурный объект. По предварительной информации, пострадавших нет. Детали уточняются.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской областях, Одесской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, на Киевщине, Житомирщине, Черкасщине, Черниговщине, и Сумщине.