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В результате удара под Полтавой погиб сторож фермы – глава ОВА

Елена РощинаСуббота, 16 апреля 2022, 12:29
Последствия удара по Полтавщине, фото Дмитрия Лунина

В результате ракетного удара россиян по одному из сел Полтавской области вечером 15 апреля пострадало фермерское хозяйство неподалеку от Полтавы, погиб сторож.

Источник: глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин и глава Терешковской общины Виталий Турпитько

Прямая речь: "Вот так выглядит так называемый "русский мир". "Демилитаризация" фермерского хозяйства недалеко от Полтавы. Видимо, искали там "боевых" гусей или коров. Но убили человека – местного сторожа".

Детали: По словам Лунина, "россияне творят вещи, которые выходят за пределы понимания и здравого смысла".

Глава Терешковской общины Виталий Турпитько сообщил, что на территорию общины был "прилет" ракеты: "Скорее всего, она была сбита нашей ПВО, но, к большому сожалению, есть жертвы: один человек погиб, один получил контузию, обошлось без госпитализации".

 
Фото Дмитрия Лунина
 
 

Этому предшествовало: Утром сообщалось, что вечером 15 апреля российские военные нанесли ракетный удар по селу под Полтавой, пострадал объект хозяйственной инфраструктуры, один человек погиб, еще один получил ранения.

Также в Днепропетровской области были нанесены два ракетных удара по Днепровскому району – разрушена заброшенная птицефабрика.

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Темы: Полтавская областьвойна
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