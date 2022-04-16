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Дніпропетровщина: вибухотехніки знешкодили ракету від "Точки-У"

Денис КарловськийСубота, 16 квітня 2022, 18:52
Дніпропетровщина: вибухотехніки знешкодили ракету від Точки-У
залишки ракети точка-у, якою російські окупанти вдарили по лисичанську 26 березня. фото ілюстративне: луганська ова

У Павлоградському районі на Дніпропетровщині вибухотехніки знешкодили бойову частину ракети 9М79-1 "Точка-У".

Джерело: головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області

Деталі: Група піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області здійснено виїзд. 

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О 16:30 піротехніки ДСНС знищили залишки ракети неподалік від сіл Богданівка та Богуслав.

У пресслужбі ДСНС запевнили, що підриви є контрольованими і не загрожують життю громадян.

Що було раніше: Зранку 16 квітня військова адміністрація Дніпропетровщини прозвітувала, що російські ракети вночі влучили в закинуте приміщення птахофабрики.

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Теми: Дніпропетровська областьобстрілДСНС
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