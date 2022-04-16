Дніпропетровщина: вибухотехніки знешкодили ракету від "Точки-У"
Субота, 16 квітня 2022, 18:52
У Павлоградському районі на Дніпропетровщині вибухотехніки знешкодили бойову частину ракети 9М79-1 "Точка-У".
Джерело: головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області
Деталі: Група піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області здійснено виїзд.
О 16:30 піротехніки ДСНС знищили залишки ракети неподалік від сіл Богданівка та Богуслав.
У пресслужбі ДСНС запевнили, що підриви є контрольованими і не загрожують життю громадян.
Що було раніше: Зранку 16 квітня військова адміністрація Дніпропетровщини прозвітувала, що російські ракети вночі влучили в закинуте приміщення птахофабрики.