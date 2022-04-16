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Днепропетровская область: взрывотехники обезвредили ракету от "Точки-У"

Денис КарловскийСуббота, 16 апреля 2022, 18:52
Днепропетровская область: взрывотехники обезвредили ракету от Точки-У
остатки ракеты точка у, которой оккупанты обстреляли лисычанск в луганской области 26 марта. фото иллюстративное: луганская ова

В Павлоградском районе Днепропетровской области взрывотехники обезвредили боевую часть ракеты 9М79-1 "Точка-У".

Источник: главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области

Детали: Группа пиротехнических работ Аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области выезд.

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В 16:30 пиротехники ГСЧС уничтожили остатки ракеты неподалеку от сел Богдановка и Богуслав.

В пресс-службе ГСЧС заверили, что взрывы являются контролируемыми и не угрожают жизни граждан.

Что было раньше: Утром 16 апреля военная администрация Днепропетровской области отчиталась, что российские ракеты ночью попали в заброшенное помещение птицефабрики.

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Темы: Днепропетровская областьобстрелГСЧС
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