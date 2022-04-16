Днепропетровская область: взрывотехники обезвредили ракету от "Точки-У"
Суббота, 16 апреля 2022, 18:52
В Павлоградском районе Днепропетровской области взрывотехники обезвредили боевую часть ракеты 9М79-1 "Точка-У".
Источник: главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области
Детали: Группа пиротехнических работ Аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области выезд.
В 16:30 пиротехники ГСЧС уничтожили остатки ракеты неподалеку от сел Богдановка и Богуслав.
В пресс-службе ГСЧС заверили, что взрывы являются контролируемыми и не угрожают жизни граждан.
Что было раньше: Утром 16 апреля военная администрация Днепропетровской области отчиталась, что российские ракеты ночью попали в заброшенное помещение птицефабрики.