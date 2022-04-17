Половина экипажа "Москвы" не уцелела – эксперт
Эксперт по военно-морским силам Х. И. Саттон посчитал по спутниковым снимкам и российскому официальному видео, что половина экипажа российского крейсера "Москва" погибли или ранены.
Источник: блог Саттона
Детали: Российское министерство обороны обнародовало видеозапись 16 апреля, на которой якобы выстроили уцелевших членов экипажа На видео попал также и мужчина, очень похожий на капитана корабля Антона Куприна, хотя украинское военное командование считало, что он погиб.
Эксперт установил месторасположение военного плаца в Севастополе, на котором якобы 15 апреля выстроили уцелевших членов экипажа крейсера "Москва" (координаты: 44.564798°, 33.416280°).
По маркировке для построения на асфальте, которую видно на спутниковых снимках, Саттон определил, что там присутствовало около 90 офицеров и 130 рядового состава. В то же время общий состав экипажа насчитывал 510 человек.
Однако эксперт также заметил и грузовик с печально известной маркировкой Z на кузове. На видео совпадают также погодные условия, которые были в Севастополе 15 апреля, и цветение дерева.
Российское военное командование настаивает, что весь состав экипажа был спасен.
Справка: Х. И. Саттон имеет основательную экспертизу в российских военно-морских силах, ведет свой блог под названием "Тайные берега" (Covert Shores) и написал несколько книг о российском флоте.
Предыстория:
- Вечером 13 апреля стало известно, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" был подбит флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва". После этого крейсер с 16 крылатыми ракетами был выведен из строя и затонул.
- Эксперты проанализировали снимки со спутников, показывающих расположение кораблей через облачность в атмосфере, и определили точные координаты расположения крейсера "Москва" в момент попадания в него украинских ракет "Нептун".
- "Радио Свобода" сумела пообщаться с родственницей одного из российских моряков на палубе Москвы, и она подтвердила его гибель на крейсере. Женщина призналась журналистам, что еще 27 членов экипажа "пропали без вести".