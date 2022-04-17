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Половина экипажа "Москвы" не уцелела – эксперт

Денис КарловскийВоскресенье, 17 апреля 2022, 15:47
Половина экипажа Москвы не уцелела – эксперт
скриншот видео мо рф, на которому якобы выстроили экипаж "москва" после крушения 14 апреля

Эксперт по военно-морским силам Х. И. Саттон посчитал по спутниковым снимкам и российскому официальному видео, что половина экипажа российского крейсера "Москва" погибли или ранены.

Источник: блог Саттона

Детали: Российское министерство обороны обнародовало видеозапись 16 апреля, на которой якобы выстроили уцелевших членов экипажа На видео попал также и мужчина, очень похожий на капитана корабля Антона Куприна, хотя украинское военное командование считало, что он погиб.

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Эксперт установил месторасположение военного плаца в Севастополе, на котором якобы 15 апреля выстроили уцелевших членов экипажа крейсера "Москва" (координаты: 44.564798°, 33.416280°).

По маркировке для построения на асфальте, которую видно на спутниковых снимках, Саттон определил, что там присутствовало около 90 офицеров и 130 рядового состава. В то же время общий состав экипажа насчитывал 510 человек.

Однако эксперт также заметил и грузовик с печально известной маркировкой Z на кузове. На видео совпадают также погодные условия, которые были в Севастополе 15 апреля, и цветение дерева.

ВИДЕО ДНЯ

Российское военное командование настаивает, что весь состав экипажа был спасен.

 
инфографика: h.i. sutton

Справка: Х. И. Саттон имеет основательную экспертизу в российских военно-морских силах, ведет свой блог под названием "Тайные берега" (Covert Shores) и написал несколько книг о российском флоте.

Предыстория:

  • Вечером 13 апреля стало известно, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" был подбит флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва". После этого крейсер с 16 крылатыми ракетами был выведен из строя и затонул.
  • Эксперты проанализировали снимки со спутников, показывающих расположение кораблей через облачность в атмосфере, и определили точные координаты расположения крейсера "Москва" в момент попадания в него украинских ракет "Нептун".
  • "Радио Свобода" сумела пообщаться с родственницей одного из российских моряков на палубе Москвы, и она подтвердила его гибель на крейсере. Женщина призналась журналистам, что еще 27 членов экипажа "пропали без вести".

Темы: ЧФ РоссиифлотЧерное мореСевастополь
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