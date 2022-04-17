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Єрмак просить ЄС накласти санкції на Газпромбанк

"Європейська правда"Неділя, 17 квітня 2022, 18:16

Глава офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що ЄС має розширити підготовлений до запровадження "шостий санкційний пакет".

Про це він заявив, коментуючи заяви президентки ЄК про та повідомлення ЗМІ про очікуваний зміст нового санкційного пакету, пише "Європейська правда".

Єрмак у своєму телеграм-каналі наголосив на запланованих санкціях проти енергетики та банківського сектору РФ, але повідомив, що вважає такий тиск неповним.

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"Я ще раз нагадаю, що у випадку банківського сектору дієвими також будуть санкції проти Газпромбанку, який визначений уповноваженим для розрахунків за російський газ", - заявив він.

Як відомо, досі ЄС відмовлявся включати Газпромбанк до переліку установ, на які здійснюється санкційний тиск. Зокрема, у разі його відключення від SWIFT для держав ЄС суттєво ускладниться виконання контрактів закупівлі російського газу.

Як повідомлялося, у неділю президентка  Єврокомісії розповіла про енергетичні санкції у новому пакеті ЄС. Також вона зробила заяву про те, що "Україна може перемогти, а Путін точно буде покараний"

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Теми: санкціїАндрій Єрмаквійна
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