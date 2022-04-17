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Ермак просит ЕС наложить санкции на Газпромбанк

"Европейская правда"Воскресенье, 17 апреля 2022, 18:16

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что ЕС должен расширить подготовленный к введению "шестой санкционный пакет".

Об этом он заявил, комментируя заявления президентки ЕК и сообщения СМИ об ожидаемом содержании нового санкционного пакета, пишет "Европейская правда".

Ермак в своем телеграмм-канале отметил запланированные санкции против энергетики и банковского сектора РФ, но сообщил, что считает такое давление неполным.

"Я еще раз напомню, что в случае банковского сектора действенными также будут санкции против Газпромбанка, уполномоченного для расчетов за российский газ", - заявил он.

Как известно, до сих пор ЕС отказывался включать Газпромбанк в список учреждений, на которые осуществляется санкционное давление. В частности, в случае его отключения от SWIFT для государств ЕС существенно усложнится выполнение обязательств по контрактам по закупке российского газа.

Как сообщалось, в воскресенье президент Еврокомиссии рассказала об энергетических санкциях в новом пакете ЕС. Также она сделала заявление о том, что "Украина может победить, а Путин точно понесет наказание"

Темы: санкцииАндрей Ермаквойна
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