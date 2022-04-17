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Одеса: військова адміністрація застерігає, що пляжі міста ніхто не розміновував

Денис КарловськийНеділя, 17 квітня 2022, 20:10
Містяни фотографуються на пляжі "Ланжерон" в Одесі перед знаком "міни". фото: getty mages

Голова Одеської військової адміністрації Максим Марченко застеріг, що інформація про часткове розмінування саперами пляжів міста є неправдивою.

Джерело: telegram-канал Максима Марченка

Пряма мова Марченка: "У деяких telegram-каналах з’явилася новина про те, що нібито сьогодні Державна служба з надзвичайних ситуацій розпочала частково розміновувати одеські пляжі.

Ця інформація не відповідає дійсності і є "фейковою". Вкотре наголошую: в жодному випадку не пересувайтеся пляжами й області".

Деталі: Марченко розповів, що він надіслав цистерни з питною водою та бригаду з буріння свердловин до Миколаївської області. За його словами, через постійні обстріли російськими окупантами на Миколаївщині пошкоджено водопостачання.

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Теми: ОдесаОдеська областьрозмінуванняЧорне море
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