Одесса: военная администрация предостерегает, что пляжи города никто не разминировал
Глава Одесской военной администрации Максим Марченко предостерег, что информация о частичном разминировании саперами пляжей города неправдива.
Источник: telegram-канал Максима Марченко
Прямая речь Марченко: "В некоторых telegram-каналах появилась новость о том, что якобы сегодня Государственная служба по чрезвычайным ситуациям начала частично разминировать одесские пляжи.
Эта информация не соответствует действительности и является "фейковой". Еще раз подчеркиваю: ни в коем случае не передвигайтесь по пляжам и области".
Детали: Марченко рассказал, что он послал цистерны с питьевой водой и бригаду по бурению скважин в Николаевскую область. По его словам, из-за постоянных обстрелов российскими оккупантами в Николаевской области повреждено водоснабжение.
Предыстория:
- 15 апреля из центра Одессы убрали противотанковые заграждения и баррикады.
- Также в пятницу в небе над Одесской областью сбили российскую ракету и вражеский беспилотник.