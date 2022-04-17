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Одесса: военная администрация предостерегает, что пляжи города никто не разминировал

Денис КарловскийВоскресенье, 17 апреля 2022, 20:10
Горожане фотографируются на пляже "Ланжерон" напротив знака "Осторожно, мины". фото: getty images

Глава Одесской военной администрации Максим Марченко предостерег, что информация о частичном разминировании саперами пляжей города неправдива.

Источник: telegram-канал Максима Марченко

Прямая речь Марченко: "В некоторых telegram-каналах появилась новость о том, что якобы сегодня Государственная служба по чрезвычайным ситуациям начала частично разминировать одесские пляжи.

Эта информация не соответствует действительности и является "фейковой". Еще раз подчеркиваю: ни в коем случае не передвигайтесь по пляжам и области".

Детали: Марченко рассказал, что он послал цистерны с питьевой водой и бригаду по бурению скважин в Николаевскую область. По его словам, из-за постоянных обстрелов российскими оккупантами в Николаевской области повреждено водоснабжение.

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Темы: ОдессаОдесская областьразминированиеЧерное море
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