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Россияне нанесли 5 ракетных ударов по Львову: есть жертвы

Елена РощинаПонедельник, 18 апреля 2022, 08:50

Российская армия утром в понедельник, 18 апреля, нанесла 5 ракетных ударов по Львову – погибли 6 человек, еще 11 пострадали.

Источник: городской глава Львова Андрей Садовой и глава Львовской ОВА Максим Козицкий

Прямая речь Садового: "5 прицельных ракетных ударов по Львову. Соответствующие службы уже выехали на место. Более подробную информацию выясняем".

Обновление: Позже Козицкий сообщил, что "по информации Воздушного командования "Запад", сегодня утром произошло четыре ракетных удара по Львову: три – по объекту военной инфраструктуры, один – по шиномонтажу".

В результате попаданий произошли пожары.

Объекты получили существенные повреждения.

По состоянию на 10:50 известно о 6 погибших и 11 пострадавших, среди пострадавших – один ребенок.

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От ударной волны разбились окна в отеле, где живут эвакуированные украинцы.

В совместном эфире телеканалов Садовой сказал: "Страшнее всего, конечно, гибель ни в чем не виновных людей. Люди просто пришли на работу и погибли. 11 ранены, из них один ребенок. Рядом со станцией технического обслуживания находится отель. В отеле выбило окна, там также много наших украинцев, которые приехали во Львов укрыться от бомбардировок".

На станции технического обслуживания фактически уничтожены или повреждены около 40 автомобилей.

По данным руководителя "Укрзализныци" Александра Камышина, несколько ракет попали рядом с железнодорожными объектами. Пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет.

УП, обновлено
Темы: Львоввойна
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