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У Львові кілька ракет впали поруч із залізничними об’єктами

Олена РощінаПонеділок, 18 квітня 2022, 10:02

Кілька російських ракет, якими вранці обстріляли Львів, впали поруч із залізничними об'єктами. 

Джерело: керівник "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram-каналі залізні_зміни, "Укрзалізниця" у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні зранку російські війська обстріляли Львів. Кілька ракет влучили поруч із залізничними об’єктами.

Постраждалих серед пасажирів та залізничників немає. І команда вокзалу, і команди поїздних бригад спрацювали чітко".

 

Деталі: Рух поїздів по Львову поновлено, будуть незначні затримки поїздів.

"Укрзалізниця" повідомила, що ситуація на львівському залізничному вокзалі контрольована, пасажирів було розміщено у безпечних укриттях.

Висадку та посадку на поїзди поновлено після закінчення сигналу тривоги.

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Поїзди, які ще доїжджають до Львова, було затримано на в'їзді до міста до відбою тривоги, наразі рух поновлено.

Цьому передувало: Вранці 18 квітня російські війська завдали 5 ракетних ударів по Львову.

Також ракетами вдарили по Дніпропетровській області: у Павлоградському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру, у Синельниківському районі – інфраструктурний об’єкт. 

8 квітня російські війська обстріляли залізничний вокзал у Краматорську, у результаті чого загинули 57 осіб, 109 осіб було поранено.

Теми: Львіввійназалізниця
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