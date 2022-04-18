Во Львове число погибших выросло до 7-ми: ракеты попали в СТО и склады

Во Львове от утреннего удара ракетами погибли 7 мирных жителей, получили ранения 11 человек, из них два человека в очень тяжелом состоянии, в городе еще разбирают завалы.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий и городской глава Львова Андрей Садовой на брифинге

Прямая речь Козицкого: "Четыре попадания в складские помещения, которые на данный момент не используются военными, а также одно попадание по станции техобслуживания автомобилей. Семь человек погибли, одиннадцать травмированы по предварительным данным. На данный момент разбираются завалы. Возможно, количество не окончательное.

По станции техобслуживания вообще варварский удар, это абсолютно гражданский объект. Утром люди пришли на работу – и, к сожалению, такая трагедия. Хотя, может быть, это целенаправленные удары по гражданским объектам? У них нет ничего святого".

Детали: По словам Козицкого, один из травмированных – ребенок, его состояние не тяжелое. Три человека находятся в тяжелом состоянии.

Садовой сказал, что двое раненых "в очень тяжелом состоянии", за них борются врачи.

На СТО пострадали или уничтожены 20 автомобилей. В 8-ми домах и школе вылетели окна.

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Козицкий не знает, была ли станция техобслуживания конечной целью. "Мог быть (целью) и вокзал", - добавил глава обладминистрации.

Козицкий сказал, что, по предварительным данным, ракеты запускали с самолетов с Каспийского направления.

Вторая тревога, как пояснил он, была связана с повторным запуском ракет со стороны Черного моря, которые "до нас не долетели".

Садовой подчеркнул, что ни один город Украины сейчас не является полностью безопасным и призвал людей идти в укрытие, когда сирена сообщает о воздушной тревоге.

"Так выглядит, что враг начинает звереть и удары по гражданским объектам будут в большем количестве… Агрессор совершает целенаправленный геноцид, убивая мирных людей", – сказал мэр Львова.

Этому предшествовало: Российская армия утром в понедельник, 18 апреля, выпустила 5 ракет по Львову – четыре из них нанесли городу ущерб, вызвали пожар. Несколько ракет упали рядом с железнодорожными объектами.