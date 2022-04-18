Во Львове число погибших выросло до 7-ми: ракеты попали в СТО и склады

Во Львове от утреннего удара ракетами погибли 7 мирных жителей, получили ранения 11 человек, из них два человека в очень тяжелом состоянии, в городе еще разбирают завалы.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий и городской глава Львова Андрей Садовой на брифинге

Прямая речь Козицкого: "Четыре попадания в складские помещения, которые на данный момент не используются военными, а также одно попадание по станции техобслуживания автомобилей. Семь человек погибли, одиннадцать травмированы по предварительным данным. На данный момент разбираются завалы. Возможно, количество не окончательное.

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По станции техобслуживания вообще варварский удар, это абсолютно гражданский объект. Утром люди пришли на работу – и, к сожалению, такая трагедия. Хотя, может быть, это целенаправленные удары по гражданским объектам? У них нет ничего святого".

Детали: По словам Козицкого, один из травмированных – ребенок, его состояние не тяжелое. Три человека находятся в тяжелом состоянии.

Садовой сказал, что двое раненых "в очень тяжелом состоянии", за них борются врачи.

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На СТО пострадали или уничтожены 20 автомобилей. В 8-ми домах и школе вылетели окна.

Козицкий не знает, была ли станция техобслуживания конечной целью. "Мог быть (целью) и вокзал", - добавил глава обладминистрации.

Козицкий сказал, что, по предварительным данным, ракеты запускали с самолетов с Каспийского направления.

Вторая тревога, как пояснил он, была связана с повторным запуском ракет со стороны Черного моря, которые "до нас не долетели".

Садовой подчеркнул, что ни один город Украины сейчас не является полностью безопасным и призвал людей идти в укрытие, когда сирена сообщает о воздушной тревоге.

"Так выглядит, что враг начинает звереть и удары по гражданским объектам будут в большем количестве… Агрессор совершает целенаправленный геноцид, убивая мирных людей", – сказал мэр Львова.

Этому предшествовало: Российская армия утром в понедельник, 18 апреля, выпустила 5 ракет по Львову – четыре из них нанесли городу ущерб, вызвали пожар. Несколько ракет упали рядом с железнодорожными объектами.