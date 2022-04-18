Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна не поступається у переговорах, але "все йде за планом" – Пєсков

Понеділок, 18 квітня 2022, 13:34

Спікер Володимира Путіна заявив, що українська сторона "не демонструє сталості" у досягнутих на переговорах з РФ домовленостях і нібито "змінює позицію".

Джерело: Дмитро Пєсков, якого цитує видання РИА Новости

Деталі: У Кремлі вважають, що динаміка просування переговорного процесу "залишає бажати кращого". Таким чином, у Путіна визнали, що Україна не йде на поступки і не виконує бажань Путіна.

Реклама:

У той же час, незважаючи на великі втрати армії РФ і невдалий бліцкриг, Путін продовжує стверджувати, що все йде відповідно до його планів.

Пряма мова Пєскова: Спеціальна військова операція продовжується. Президент зовсім недавно, будучи на космодромі, сказав, що (війна – УП) йде за планом".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін вважає, що президент України Володимир Зеленський має відвести війська зі сходу своєї країни, а також погодитись на "денацифікацію" та "демілітаризацію" разом із відмовою від НАТО та від Криму.
  • Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого після 8 років гібридної війни. РФ називає війну "спеціальною військовою операцією", а для її виправдання використовує низку вигаданих приводів та безпідставних вимог. 28 лютого почалися переговори української й російської делегацій щодо досягнення миру. 

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Останні новини
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
Усі новини...
Реклама: