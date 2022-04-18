Україна не поступається у переговорах, але "все йде за планом" – Пєсков

Спікер Володимира Путіна заявив, що українська сторона "не демонструє сталості" у досягнутих на переговорах з РФ домовленостях і нібито "змінює позицію".

Джерело: Дмитро Пєсков, якого цитує видання РИА Новости

Деталі: У Кремлі вважають, що динаміка просування переговорного процесу "залишає бажати кращого". Таким чином, у Путіна визнали, що Україна не йде на поступки і не виконує бажань Путіна.

У той же час, незважаючи на великі втрати армії РФ і невдалий бліцкриг, Путін продовжує стверджувати, що все йде відповідно до його планів.

Пряма мова Пєскова: Спеціальна військова операція продовжується. Президент зовсім недавно, будучи на космодромі, сказав, що (війна – УП) йде за планом".

Нагадаємо:

Спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін вважає, що президент України Володимир Зеленський має відвести війська зі сходу своєї країни, а також погодитись на "денацифікацію" та "демілітаризацію" разом із відмовою від НАТО та від Криму.

Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого після 8 років гібридної війни. РФ називає війну "спеціальною військовою операцією", а для її виправдання використовує низку вигаданих приводів та безпідставних вимог. 28 лютого почалися переговори української й російської делегацій щодо досягнення миру.