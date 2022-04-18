Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна не поступається у переговорах, але "все йде за планом" – Пєсков

Понеділок, 18 квітня 2022, 13:34

Спікер Володимира Путіна заявив, що українська сторона "не демонструє сталості" у досягнутих на переговорах з РФ домовленостях і нібито "змінює позицію".

Джерело: Дмитро Пєсков, якого цитує видання РИА Новости

Деталі: У Кремлі вважають, що динаміка просування переговорного процесу "залишає бажати кращого". Таким чином, у Путіна визнали, що Україна не йде на поступки і не виконує бажань Путіна.

У той же час, незважаючи на великі втрати армії РФ і невдалий бліцкриг, Путін продовжує стверджувати, що все йде відповідно до його планів.

Пряма мова Пєскова: Спеціальна військова операція продовжується. Президент зовсім недавно, будучи на космодромі, сказав, що (війна – УП) йде за планом".

Нагадаємо:

  • Спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін вважає, що президент України Володимир Зеленський має відвести війська зі сходу своєї країни, а також погодитись на "денацифікацію" та "демілітаризацію" разом із відмовою від НАТО та від Криму.
  • Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого після 8 років гібридної війни. РФ називає війну "спеціальною військовою операцією", а для її виправдання використовує низку вигаданих приводів та безпідставних вимог. 28 лютого почалися переговори української й російської делегацій щодо досягнення миру. 

ВІДЕО ДНЯ
Головне сьогодні

На Харківщині ворог розгортає додаткові зенітні ракетні дивізіони – зведення штабу

Байден і Макрон скликають світових лідерів через новий наступ Росії – ЗМІ

Мер Херсона просить пояснити, як місцевій владі працювати в окупації

Пентагон заперечує інформацію РФ про збитий український літак зі зброєю

Українці і далі зможуть виїжджати до ЄС за внутрішнім паспортом – рішення ДПСУ

мапаРосія манівцями вивозить з Європи своїх дипломатів

Усі новини...
Останні новини
07:46
Пентагон не має інформації, що РФ поцілила в якусь із партій допомоги для України
07:35
Японія передасть Україні костюми хімзахисту й дрони
07:35
США пригрозили Китаю наслідками за допомогу Росії
07:17
Голова Бєлгородської області РФ стверджує, що "з боку України" обстріляли село
07:06
На Харківщині ворог розгортає додаткові зенітні ракетні дивізіони – зведення штабу
06:33
США націлять санкції на військово-промисловий комплекс Росії – Мінфін
06:01
Ворожі кораблі відійшли від українського берега майже на 200 км – ОК "Південь"
05:37
Зеленський нагородив ще 192 українських військових
04:49
Росія знищила до 30% інфраструктури України на $100 млрд – міністр
04:00
Графік евакуаційних потягів на 19 квітня
Усі новини...