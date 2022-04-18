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Украина не уступает в переговорах, но "все идет по плану" – Песков

Понедельник, 18 апреля 2022, 13:34

Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что украинская сторона "не демонстрирует постоянства" в достигнутых на переговорах с РФ договоренностях, и якобы "меняет позицию".

Источник: Дмитрий Песков, которого цитирует издание РИА Новости

Детали: В Кремле считают, что динамика продвижения переговорного процесса "оставляет желать лучшего". Таким образом у Путина признали, что Украина не идет на уступки и не выполняет желаний Путина.

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В то же время, несмотря на большие потери армии РФ и неудавшийся блицкриг, Путин продолжает утверждать, что все идет в соответствии с его планами.

Прямая речь Пескова: Специальная военная операция продолжается. Президент совсем недавно, будучи на космодроме, сказал, что (война - УП) идет по плану.

Напомним:

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  • Спикер Госдумы России Вячеслав Володин считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен отвести войска с востока своей страны, а также согласиться на "денацификацию" и "демилитаризацию" вместе с отказом от НАТО и от Крыма.
  • Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля после 8 лет гибридной войны. РФ называет войну "специальной военной операцией", а для ее оправдания использует ряд выдуманных предлогов и безосновательных требований. 28 февраля начались переговоры украинской и российской делегаций по достижению мира.

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