Украина не уступает в переговорах, но "все идет по плану" – Песков

Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что украинская сторона "не демонстрирует постоянства" в достигнутых на переговорах с РФ договоренностях, и якобы "меняет позицию".

Источник: Дмитрий Песков, которого цитирует издание РИА Новости

Детали: В Кремле считают, что динамика продвижения переговорного процесса "оставляет желать лучшего". Таким образом у Путина признали, что Украина не идет на уступки и не выполняет желаний Путина.

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В то же время, несмотря на большие потери армии РФ и неудавшийся блицкриг, Путин продолжает утверждать, что все идет в соответствии с его планами.

Прямая речь Пескова: Специальная военная операция продолжается. Президент совсем недавно, будучи на космодроме, сказал, что (война - УП) идет по плану.

Напомним:

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