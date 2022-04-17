Спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін вважає, що президент України Володимир Зеленський має відвести війська зі сходу своєї країни, а також погодитись на "денацифікацію" та "демілітаризацію" разом із відмовою від НАТО та від Криму.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Коментуючи слова Зеленського про те, що договір з РФ може складатися з двох документів – про гарантії безпеки для України та про її відносини з Росією, Володін заявив, що український президент хоче "виграти час", одночасно звертаючись до НАТО по військову допомогу.

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Спікер Державної думи РФ заявив, що Зеленський, "якщо думає про громадян України", має негайно прийняти всі вимоги Кремля.

Пряма мова Володіна: "Перше: відвести війська з території Донецької та Луганської народних республік. Друге: фіксувати на договірній основі зобов'язання щодо визнання Криму та позаблокового статусу України, а також щодо денацифікації та демілітаризації країни".

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