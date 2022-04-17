Спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін вважає, що президент України Володимир Зеленський має відвести війська зі сходу своєї країни, а також погодитись на "денацифікацію" та "демілітаризацію" разом із відмовою від НАТО та від Криму.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Коментуючи слова Зеленського про те, що договір з РФ може складатися з двох документів – про гарантії безпеки для України та про її відносини з Росією, Володін заявив, що український президент хоче "виграти час", одночасно звертаючись до НАТО по військову допомогу.

Спікер Державної думи РФ заявив, що Зеленський, "якщо думає про громадян України", має негайно прийняти всі вимоги Кремля.

Пряма мова Володіна: "Перше: відвести війська з території Донецької та Луганської народних республік. Друге: фіксувати на договірній основі зобов'язання щодо визнання Криму та позаблокового статусу України, а також щодо денацифікації та демілітаризації країни".

Передісторія:

Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого після 8 років гібридної війни. РФ називає війну "спеціальною військовою операцією", а для її виправдання використовує низку вигаданих приводів та безпідставних вимог.

28 лютого почалися переговори української й російської делегацій щодо досягнення миру. На першому раунді переговорів російська делегація висунула шість основних вимог до України.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дізнався від Володимира Путіна про такі вимоги Росії: нейтралітет України і відмова від вступу в НАТО; "демілітаризація" і взаємні гарантії безпеки; "денацифікація"; скасування "перешкод" для широкого вжитку російської мови; визнання "ДНР" і "ЛНР"; визнання окупованого Криму "російським".

Володимир Зеленський заявляв пізніше, що українська делегація одразу повідомила російській, що "денацифікація" та "демілітаризація" не обговорюються.

Володимир Зеленський закликав Володимира Путіна до прямого діалогу, але відмовлявся капітулювати перед РФ і жертвувати територіями України.

Напередодні зустрічі делегацій у Стамбулі західні ЗМІ повідомляли, що Росія нібито зняла свої вимоги щодо денацифікації, демілітаризації та статусу російської мови в Україні.

29 березня українська делегація у Стамбулі публічно озвучила свої пропозиції до РФ щодо гарантій безпеки, Криму та Донбасу. Росія досі не дала відповіді на них.