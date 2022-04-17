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Спікер Держдуми все ще чекає від Зеленського "денацифікації" та інших забаганок Москви

Олена РощінаНеділя, 17 квітня 2022, 08:53
Спікер Держдуми все ще чекає від Зеленського денацифікації та інших забаганок Москви
Зеленський і Володін, колаж

Спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін вважає, що президент України Володимир Зеленський має відвести війська зі сходу своєї країни, а також погодитись на "денацифікацію" та "демілітаризацію" разом із відмовою від НАТО та від Криму.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Коментуючи слова Зеленського про те, що договір з РФ може складатися з двох документів – про гарантії безпеки для України та про її відносини з Росією, Володін заявив, що український президент хоче "виграти час", одночасно звертаючись до НАТО по військову допомогу.

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Спікер Державної думи РФ заявив, що Зеленський, "якщо думає про громадян України", має негайно прийняти всі вимоги Кремля.

Пряма мова Володіна: "Перше: відвести війська з території Донецької та Луганської народних республік. Друге: фіксувати на договірній основі зобов'язання щодо визнання Криму та позаблокового статусу України, а також щодо денацифікації та демілітаризації країни".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого після 8 років гібридної війни. РФ називає війну "спеціальною військовою операцією", а для її виправдання використовує низку вигаданих приводів та безпідставних вимог.
  • 28 лютого почалися переговори української й російської делегацій щодо досягнення миру. На першому раунді переговорів російська делегація висунула шість основних вимог до України.
  • Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дізнався від Володимира Путіна про такі вимоги Росії: нейтралітет України і відмова від вступу в НАТО; "демілітаризація" і взаємні гарантії безпеки; "денацифікація"; скасування "перешкод" для широкого вжитку російської мови; визнання "ДНР" і "ЛНР"; визнання окупованого Криму "російським".
  • Володимир Зеленський заявляв пізніше, що українська делегація одразу повідомила російській, що "денацифікація" та "демілітаризація" не обговорюються.
  • Володимир Зеленський закликав Володимира Путіна до прямого діалогу, але відмовлявся капітулювати перед РФ і жертвувати територіями України.
  • Напередодні зустрічі делегацій у Стамбулі західні ЗМІ повідомляли, що Росія нібито зняла свої вимоги щодо денацифікації, демілітаризації та статусу російської мови в Україні.
  • 29 березня українська делегація у Стамбулі публічно озвучила свої пропозиції до РФ щодо гарантій безпекиКриму та Донбасу. Росія досі не дала відповіді на них. 

Теми: РосіявійнапереговориЗеленський
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