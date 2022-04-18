Окупанти зранку обстріляли Харків – є жертви

Зранку 18 квітня російські загарбники продовжили обстрілювати Харків, у результаті чого щонайменше одна людина загинула та шість отримали поранення.

Джерело: Суспільне з посиланням на директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашту

Деталі: Окупанти 18 квітня обстріляли район Нових Будинків. За даними Суспільного, снаряди падали поблизу пункту видачі гуманітарної допомоги.

Харків’ян закликають не виходити з укриттів протягом усього дня 18 квітня, оскільки російські загарбники продовжують безперервно обстрілювати спальні райони міста.

Передісторія: